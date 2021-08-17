捏一個 Q 版會動的你！「Emoji Me Animated Faces」多種表情動態貼圖任你用！

       

像 LINE 或是 Facebook 這類的社交軟體，除了本身就有提供許多的表情貼圖可以使用外，都還有讓使用者製作 Q 版替身的服務，可以捏製一個與自己相似的卡通頭像，並能套用各種有趣的動作表情，製作獨一無二的表情貼圖

「Emoji Me Animated Faces」就是這類型的服務，不過它開放製作多種不同的頭像，所以除了自己以外，你還能幫喜歡的偶像明星製作頭像唷！頭像的製作頗為細緻，從膚色、臉型、五官、髮型到配飾都有相當多的選項，在眼睛、鼻子、嘴巴的部份還可以微調大小與位置，想要製作一個有個人特色的頭像絕非難事！

製作好的頭像會自動套用十多種不同的表情主題，打招呼、哈哈大笑、感謝、恭喜等，也可以自行輸入想要顯示在貼圖上的文字，不過很可惜的是它不支援輸入中文，而免費版本開放使用的貼圖也有所限制，但一般常用的都還是可以免費使用，甚至每天還會提供一張免費的新貼圖唷！

所有的貼圖都是動態的，除了可以直接分享到社群軟體外，也可以將動態貼圖保存到相簿中，方便運用到其它的地方。

若是使用 iMessage，可在鍵盤上方切換主題直接選用需要的貼圖相當方便哦！現在就著手做一個動態 Q 版的你吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Emoji Me Animated Faces
  • 軟體語言：英文,簡體中文,德語
  • 開發人員：Focused Apps LLC
  • 官方網站：https://www.focusedapps.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.1 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Emoji Me Animated Faces」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝
    •  

    操作畫面：

    首先，先選擇要製作男生或女生，接著就可以進入製作畫面，如果怕忘記自己長什麼樣子（咦），或是要製作別人的頭像，可以點擊「相機」拍張照或是從相簿讀取照片



    接下來就可以一步步的讓頭像越來越像右邊那位啦！選擇膚色後，點擊右側的「>」即可切換到下一個步驟，選擇髮型



    然後是眼睛與眉毛，都有多種的樣式與顏色可以挑選，眼睛的部份還可以調整大小與眼距，以及是否要加上睫毛



    這邊還可以針對眼睛的部份簡單上妝，包含眼線與眼影，不過只有基本款可套用，若想要變換樣式或顏色，就需要參考付費方案了



    再來是嘴型、耳環、耳朵、鼻子、臉型、臉部的細節、加上鬍子、眼鏡等等的配飾



    最後就可以按下「Save」，將頭像的設計保存下來



    製作好的頭像，就會自動套用到各種的表情主題，變成獨一無二的動態貼圖點擊貼圖就可以選擇「Send Sticker」傳送或是按下「Change Text」可更改貼圖上的文字



    如果是在 iMessage 中使用，可直接在鍵盤上方找到程式圖標後，直接點選使用

    最後更新：08-17, 2021 下午 4:40

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