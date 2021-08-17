[限時免費] Just Battery Widget 樣式多變的電池電量顯示小工具

手機雖然在螢幕畫面上方都會顯示電池電量，不過若覺得小小的電池圖案不夠明顯的話，加裝「Just Battery Widget」這個桌面小工具，，

就可以更一目了然囉！

「Just Battery Widget」是一款簡約的桌面電池電量顯示小工具，提供 12 種不同的樣式設計可選擇，有簡單易見的大數字，也有用小方塊、圓點、條狀圖將電量圖像化的選項都能讓使用者更容易知道目前手機的剩餘電量。

而除了預設的樣式選項外，開發者還有提供一個自訂項目，可以用任何喜歡的 emoji 做為電量計數小圖示，無論是愛心、花朵、笑臉還是動物頭像、小車車……等，全都可以拿來使用唷！

程式還有提供電量通知功能，你可以設定自己想要的低電量提醒 % 數，10% 到 90% 任選，不過開發者有提到，不保證通知會正常運行，但 99% 是有效的，可是……測試時，我還真就是那 1% 沒有收到通知的 🤣，需要通知的朋友，還是可以試試。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Just Battery Widget 軟體語言：英文 開發人員：Ashkan Shalbaf 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 14.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Just Battery Widget」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，就可以看到各種不同的小工具樣式，可從中選擇自己喜歡的。





點選最後一個空白的，就可以自己設定想要顯示的 emoji 圖示，輸入 emoji 後，按下「Save」即可。









如果希望有低電量通知，可點擊左上角的「計時器」圖示，就可以指定想要收取通知的電量 % 數。





設定好後，就可以將它加到桌面上使用囉！各種不同的風格，可以滿足所有人的喜好。不過它的小工具尺寸就只有最小型的可選擇唷！