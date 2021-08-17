Candy Physics 可愛又燒腦的糖果餅乾物理遊戲

如果怕遊戲玩到一半會肚子餓的話，玩「Candy Physics」就對了！（咦）

「Candy Physics」裡面什麼沒有，餅乾跟糖果最多了！它是一款有點可愛的物理益智遊戲，，

關卡全都是用餅乾來組成，需透過消除或放上餅乾片來引導糖果們收集小糖果並成功落入杯子、湯匙、盤子或是飲料罐中。

雖然遊戲有許多不同的關卡，不過似乎並不按牌理出牌，每次進入挑戰都可能是不同的關卡，也可能是曾經看過的關卡，每過一關就可以累積進度條，達到 2 級時就可以跳過一關、3 級可跳過三關，在達到 2 級之前，每次都必須從 0 分開始累計分數，一旦到達 3 級，每次都可從 60 分開始往上加囉！

如果一直努力不懈的持續晉級，還可以獲得新的背景音樂、更多的接關機會，達到 7 級時，還可以去除遊戲中穿插的廣告唷！這些獎勵的設計，還蠻有趣的，很實用的感覺。

關卡的設計十分多元，有除了餅乾外也會有一些會移動的障礙來增加困難度，說簡單不簡單，但說困難又不會難到讓人失去信心，只是如果想要挑戰曾經失敗的關卡，就真的是可遇不可求了。喜歡動動腦的朋友，可以來試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Candy Physics 軟體語言：英文 開發人員：Ryuji Kuwaki 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.3 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Candy Physics」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

初次開啟遊戲，先跟著畫面上的小手，點擊半透明的格子就能擺放餅乾片，依序將剩下的餅乾都放置好。





點擊已存在的餅乾片則可消除，那麼就將餅乾片消除，讓糖果可以順著路線，滾落到杯子裡吧！









當關卡中有小糖果出現時，就必須讓大糖果先去觸碰收集小糖果，然後落入杯中才可過關。如果不慎讓大糖果掉落它處，或是沒有成功收集到小糖果，都會判定失敗。失敗後，才會將分數累計到進度條中。





每回重新進入遊戲，關卡都是隨機出題的，雖然也會看到曾經出現過的關卡，但順序都是打亂的唷！











點擊右下角的「小黑書」就可以看到等級獎勵，2~7 級都各有不同的獎勵。





當到達等級 3 時，在首頁左上角就會出現 Skip 的按鈕，得分可從 60 分開始起跳。達到第 5 級時則會在失敗的時候，出現 Continue 的按鈕，可以用來接關唷！