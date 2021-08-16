「BeCasso」把照片變成牆上的一幅畫！油畫、水彩、鉛筆素描、卡通、普普藝術任你挑！

       

不知道大家會不會在家裡的牆上做些佈置呢？有些人會選擇掛毯、掛布、壁貼，或是買些美麗的畫作來為家中增添一些藝術氣息，如果你正打算這麼做，，

也許可以考慮利用「BeCasso」將自己所拍攝的照片變成牆上的一幅畫，不僅獨一無二也能剩下一筆花費哦！

「BeCasso」從名稱上就放入了諧音梗，發音如同 Picasso 畢卡索，它就是一款可以將各種照片通通都變成藝術畫的編輯工具，有油畫、水彩、鉛筆素描、卡通以及普普藝術主題可選擇，每一個主題都還有許多不同的畫風，即使是免費版本，也有非常多的項目可以使用。

在「Magic」中，你可以指定套用喜歡的畫家畫風，像是畢卡索、蒙克、梵谷、康丁斯基……等，另外也有提供許多的濾鏡，可以微妙的轉換照片的色調，讓它看起來更像是一幅藝術畫作。

最後，不免俗的還是有一些基本的編輯工具可以選用，像是亮度、對比、曝光度、飽和度等等，對了！還可以加上各種不同的畫紙紋理，可以讓畫作在近看時，更有真實感！完成的照片藝術畫可以直接保存到相簿中，之後可以將它印出來，甚至再加上畫框，就能讓它成為牆上獨特的裝飾畫囉！下面放幾張照片給大家參考，效果相當不錯唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：BeCasso
  • 軟體語言：簡體中文,英文……等
  • 開發人員：DigitalMasterpieces GmbH
  • 官方網站：http://www.digitalmasterpieces.com/BeCasso/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「BeCasso」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次開啟程式，會有簡單的介紹，可點擊「Skip」跳過，或是看到最後按「Ok」進入主畫面。



    在主畫面就可以選擇要從相簿選取照片或拍照。接著就可以進入編輯畫面，「Artistic」與「Magic」都可以套用各種不同的藝術畫特效，各種類型、各種畫風都效果都相當不錯。



    「Artistic」裡區分為油畫、水彩、鉛筆、卡通與普普藝術五種主題，每一個主題內都有多種不同的畫風、筆觸可以選擇。



    「Magic」裡也有多種不同的主題，不過除了第一個主題可免費使用外，其餘的都只開放第一個特效可免費試用。



    「Colors」則是顏色濾鏡的部份，可以微妙的改變照片的色調。按下右上角的「✓」即可套用。回到主畫面後，在右下角還可以再點入「Edit」。



    「Edit」裡可以裁切大小、使用調整工具、選擇紙材、加邊框等。其中「Paper」裡有許多特別的紙材可以選擇，可以讓照片看起來更像真實的畫作哦！



    最後，點擊「Save」就可以將照片藝術畫保存到相簿中。



    下面這張圖只擷取局部，讓大家看看畫布紋理的效果，是不是相當擬真呢？

    最後更新：08-16, 2021 下午 9:21

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