[限時免費] EmojiStamp 超可愛的表情符號照片貼紙編輯器

       

比起各種不同風格的照片貼紙，你對表情符號更情有獨鍾嗎？那麼這款「EmojiStamp」絕對是你不可錯過的照片編輯器！裡頭什麼沒有，就是 Emoji 最多！各式各樣的表情符號都可以在這裡找到，，

而且全都可以運用到照片當中，甚至也可以用來製作成卡片或是組合出一幅可愛的圖畫哦！

背景的部份可以選擇使用照片或是程式內建的多種卡片，也可以選擇留白，接著就能在表情符號清單中，選取各種想要的表情、圖示就可以直接加到照片上，可自由的移動位置、縮放大小、旋轉角度，也可以調整透明度或是加上陰影，最後就能保存到相簿中或是選擇分享到其它的平台。

除了一般的 Emoji 外，程式也有提供 Twitter 上的 Twemoji，雖然一樣都是表情符號，不過畫風有點不同，大家可以依喜好來做選擇囉！操作相當簡單，圖示的選擇性也很多元，可以盡情的發揮創意，無論是單純用來裝飾、製作小卡或是用來馬賽克路人甲都很好用哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：EmojiStamp
  • 軟體語言：英文,日文
  • 開發人員：tadashi atoji
  • 官方網站：http://cocoamix.jp/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 12.1 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，可看到簡單的操作說明，按下「Close」後，就可以正式使用。在下方點擊「相機」即可設定背景。



    可從相簿讀取照片、拍照或是從預設的圖片中選擇適合的圖片。右圖即為預設的圖片庫，很適合拿來製作小卡片哦！



    以照片背景為例，點擊「+」就可以開啟表情符號列表，預設顯示「Twemoji」，在下方可查看不同的分類，最下方則可切換成「Emoji」。



    選擇表情符號後，還可以再進一步調整位置、大小、角度以及透明度。加入多個不同的表情符號後，在下方還可點選想要編輯的項目唷！



    點擊右側數來第二個按鈕，可加入文字，除了可切換各種不同的顏色外，還可以套用可愛的字體哦！



    加入的文字一樣可以使用下方的編輯工具來做調整。最後，如果想幫表情符號或是文字加上陰影，可選取要編輯的圖示或文字後，點擊「Shadow」打開開關就可以調整陰影的顏色囉！



    完成編輯後，就可以點擊下方的「分享」圖示，調整想要的圖片大小後，選擇儲存或分享。

    最後更新：08-13, 2021 下午 3:14

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。