「世界射箭聯賽」有多種遊戲模式，一起來體驗看看射箭的樂趣吧！

       

經過了（在電視前）奧運的洗禮之後，是不是都有股衝動想要打打羽球、打打乒乓球，練練射箭或是舉舉重（喂～不要亂舉！🤣）呢？內心蠢蠢欲動，，

手也超級癢的，不過生活中你就是很難去實際接觸到這些運動嗎？那就來虛擬的世界滿足一下吧！

「世界射箭聯賽」就是一款可以讓玩家體驗射箭樂趣的 3D 遊戲，玩法很簡單，只要拖動操縱桿瞄準靶心，放手後就能讓箭發射出去，輕鬆就能感受射中靶心獲得滿分的成就感！

不過在遊戲裡射箭雖然比現實世界中容易許多，但還是會給玩家設下一些難度，例如手的穩定度、風向的影響或是某些關卡中會出現障礙物，甚至是每一箭都會稍稍的變換視角，提高瞄準的困難度。

與奧運不同的是在這裡只要準準的射中最內圈的範圍，是可以拿到 11 分的哦！另外，每個關卡一開始給的箭數都有限，但若可以射中 10 分就額外獲得 1 支箭，11 分的話則可拿到 2 支箭，增加過關的機會。

而遊戲除了有經典的關卡模式外，擊倒、匹配以及與好友對戰三種模式可以玩，擊倒的部份以射擊罐子為主，必須將平台上的罐子都清空才能過關，匹配則可隨機與電腦玩家對戰，與好友對戰則是在同一部手機上，與好友輪流射擊，看誰能拿到高分即可獲勝囉！整體來說，無論在畫面、音效、玩法上都有一定的水準，對射箭有興趣的朋友，可以一起來玩看看唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：世界射箭聯賽
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：MOBIRIX
  • 官方網站：https://www.mobirix.com/main/main.html
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    初次進入遊戲，會先進行新手教程，跟著畫面上的指示，就可以大致了解整個遊戲的玩法囉！



    完成教學後，就可以從「經典」模式開始挑戰。每完成 5 關，可解鎖下一個站點。



    每個關卡右上方都會顯示目標得分，必須在有限的箭數內達成。



    每支箭在瞄準時，也都有時間限制哦！必須在時間內出手。成功射中靶心除了可獲得高分外，也可以獲得額外的箭以及寶石獎勵。



    成功過關後，就可以將成績轉換為錢幣。



    接下來就會再給玩家更多的限制，像是限制使用指定數量的箭數或是加上風向的影響。



    在首頁下方切換到「日曆」，可以每天來領取簽到獎勵，右上方的「任務」裡則有許多的任務，達成就能獲得獎勵哦！



    點入「弓箭」則可進入商店，可購買更好的箭或是升級各種裝備。



    在「經典」模式中，通過一定的關卡後，就可以解鎖「擊倒」與「匹配」兩個模式，「擊倒」就是以擊落平台上的罐子為主。「匹配」則會隨機與電腦玩家配對，兩人對戰看誰高分，還可以贏得獎金，不失為賺錢的好方法！



    「與好友對戰」則是可在單機上與好友輪流射擊，看誰能拿到更好的分數即可獲勝。

    最後更新：08-13, 2021 下午 1:53

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