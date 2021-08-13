今年七夕與情人一起換上成對的情侶手機桌布吧！～Cute Couple Love Wallpaper

七夕情人節即將到來，與另一半想好要怎麼過了嗎？不知道大家都用什麼方法在閃瞎身邊的親朋好友呢？是穿上情侶裝、戴上情侶錶，連手機都要用同一個廠牌？不如今年就把手機桌布也拿來配對一下吧！

「Cute Couple Love Wallpaper」是一個專門為情侶準備的手機桌布 App，，

裡面收集了 25 組的情侶桌布圖片，走的都是可愛風格，人物角色都設計的超級 Q，每組圖片都有兩張，兩個人各設置一張在自己的手機桌面，然後當兩人的手機併在一起時，就可以組成一張完整的圖片囉！

不過很可惜，這些情侶桌布絕大多數都還是由一男一女所組成，只有少數是以動物為主角，對於多元性別的友善程度稍嫌不足，但有興趣的朋友，還是可以下載來試試唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Cute Couple Love Wallpaper 軟體語言：英文 開發人員：CULDESAC 官方網站：https://culdesacapps.blogspot.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.4 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Cute Couple Love Wallpape」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

初次開啟時，需先按下「Agree」同意程式的隱私政策。接著就可以瀏覽有的桌布圖片囉！





桌布圖片都設計的很可愛，不過在排列上面卻有點讓使用者要自行連連看的意思，同一組的桌布並沒有排在一起（如紅框圈選的兩張圖），而是全都打散的，必須自己去找到同一組的桌布來下載哦！





點入想要下載的圖片後，就可以在下方點擊下載，也可在下載前先裁切成需要的尺寸唷！





將桌布分別設置在兩人的手機後，當兩人的手機擺在一起時，就可以組成一幅完整的圖畫了！