算數與記憶力的雙重打擊！「Puzzle Learn and Calculate」30 秒就能玩一場的極速挑戰

「Puzzle Learn and Calculate」是一款結合算數與記憶力考驗的益智遊戲，每回合會先讓玩家記憶九張數字牌，並在數秒後蓋牌，，

接著玩家需依照題目的加總要求，翻出正確的數字牌，例如要求總和是 8，就必須從九張牌中，翻出總和是 8 的數字牌，以此類推。

每次的挑戰都有 5 道題目，玩家要做的就是在最快的時間內完成這 5 題，不過還好遊戲只會記錄花費時間，而不限時，雖然最終的要求是速度，但玩家還是可以先按照自己的節奏來練習，只要每次都比上回更快就是進步了。

遊戲的玩法簡單，如果心算能力強，記憶力又好的話，基本上 30 秒內就能玩一場唷！是一個不太耗費時間就能玩的遊戲，有興趣的朋友可以一起來挑戰看看！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Puzzle Learn and Calculate 軟體語言：日文,英文 開發人員：Junichi Mori 官方網站：https://www.facebook.com/kinoco.yume.main 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.1 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Puzzle Learn and Calculate」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點入「Start」即會看到九張數字牌，必須趕快想辦法將它們記起來。





蓋牌後，上方就會出現目標總和，此時就要回想一下數字牌的內容，然後翻出加總等於目標總和的數字牌。





如果不小心翻錯的，就會直接增加 10 秒做為懲罰。





答完 5 題後，就會將你的秒數記錄到排行榜中，每次都可以挑戰上回的自己，往極速的方向前進吧！