影音版英英字典！「YouDict」學習母語者的發音，單字、名稱、片語皆可查！

想要查詢某個英文單字的發音或意義，最快的方法大概就是打開 Google 翻譯，不過它畢竟不是真人發音，，

如果希望可以學到更接近母語者的發音，可以到「YouDict」這個網站來查詢。

「YouDict」可說明影音版的英英字典，只要輸入想要查詢的單字、名稱或是片語等內容，它就可以立即從廣大的 YouTube 影片資料庫中，搜尋相關的影片，並可自動從指定的段落開始播放，聽到的絕對是母語者的真實發音，為了讓使用者方便反覆聆聽，在播放控制器上，有提供「倒退 5 秒」以及「重新播放」的按鈕，可以重覆的聽取發音。

它不只提供單一的影片，你可以聽到多部不同影片當中，不同演講者的發音，可多方學習單字、名稱或是片語的各種發音方式，預設是搜尋美式發音，依據需要也可以改為搜尋英式發音或是澳洲、加拿大、愛爾蘭、蘇格蘭、紐西蘭的腔調，絕對會比 Google 小姐更貼近真實的發音唷！

而除了發音外，網站上也會將影片的文字列出來，甚至點擊文字還可再進一步查詢線上字典，提供包含定義、同義詞、使用範例以及翻譯功能，可以學習的更加深入。如果想要更方便的使用，「YouDict」也有提供 iOS 與 Android 行動版本可下載，下方會列出相關的下載點，有需要的朋友可以自行取用。

網站畫面：

開啟網頁後，在上方的搜尋欄中輸入想要查詢的單字、名稱或片語，再按下「Say it!」。





幾秒後，就可以在下方看到搜尋出來的結果，以下圖為例，搜尋「vaccine」的美式發音，共找出了 31,444 部影片。影片會自動從查詢的單字段落開始播放，在下方還會提供逐字稿可參考。播放控制器有提供倒退 5 秒、重新播放、播放/暫停以及切換上下一部影片的功能。





在逐字稿的部份，所有的單字都可以點擊查詢英英字典。









如果想要查詢其它的腔調，可在搜尋欄下方點擊「+」即可展開選單，除了預設的美式、英式發音外，還有澳洲、加拿大、愛爾蘭、蘇格蘭以及紐西蘭的發音可選擇。