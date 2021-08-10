「GEMI」前後鏡頭可以一起拍照錄影的攝影 App

一般的攝影 App，通常都只能單獨使用前鏡頭或後鏡頭來拍照或錄影，每回團體拍照，，

為了讓所有的人都入鏡，不是要靠腳架就是要靠路人的協助，現在只要下載「GEMI」這款可以前後鏡頭一起拍照、錄影的 App 就可以完全靠自己啦！

「GEMI」提供多種影像分割模式，除了預設的上下分割外，還有斜切、焦點模式與去背模式可選擇，讓你可以將各種精彩的畫面一次捕捉！其中去背模式相當有趣，它可以將前鏡頭的人像自動去背後，即時投影到後鏡頭的拍攝場景中，出現的位置還可以自由移動調整，這在拍團體照或是想要與後方美麗景色一起自拍的時候都很好用唷！

錄影目前支援可錄製 1 分鐘的時長，可暫停再錄，並可在暫停時切換不同的分割模式再繼續錄影，可以玩出各種不同的創意！使用時不需建立帳號，免費就能使用，只是若想要去除浮水印或是想要不限時長的錄影，就需要考慮付費訂閱方案。

另外，因為硬體方面的限制，程式只適用於以下機型：iPhone XR,XS,XS Max,11,11 Pro 和 2nd Gen iPad Pro，且系統需升級 iOS 13 以上。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：GEMI 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Loop Now Technologies, Inc. 軟體性質：免費軟體 系統支援： iOS 13 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「GEMI」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，按下「立即開始」會有一些簡單的操作說明，包含拖動框線可以調整上下畫面的大小，雙擊可切換前後鏡頭的位置，兩指斜拉可縮放畫面。









接著就可以開始使用，在下方可依需求來切換不同的模式，上下分割、焦點、斜切與去背。









在右下角可以切換拍照或錄影功能。若選擇錄影，按下快門後，就會開始錄製，免費可錄製 1 分鐘，中途可按下按鈕暫停錄製。





暫停時，可切換不同的分割模式再繼續錄影。點擊右下角的「x」可清除重錄，或則點擊「✓」即可將目前錄製的內容保存到相簿中或選擇分享。





點入左下角的「探索」可以看到其他使用者所分享的影片，都很有創意哦！有網友就將自己的頭放在烤麵包機上，或是用來取代女生朋友的臉，光是去背模式就足夠讓人玩瘋了！XD