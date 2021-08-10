「臺灣音聲一百年」收集自 1890 年代的老歌、經典廣告歌曲、兒歌…全都可免費收聽！

       

想要了解早期的臺灣，除了閱讀相關的史書、觀看記錄片、瀏覽當時的照片外，還有一個方法，就是透過耳朵來聆聽當時的流行歌曲「臺灣音聲一百年」是臺灣歷史博物館在 2015 年 4 月就推出的網站，陸續收集了自 1890 年代的各種唱片聲音資料，全都擺放在網站上，提供民眾免費收聽，無論你是想回味還是懷舊，都能在這個網站上獲得滿足。

在網站上可以使用關鍵字與音聲的年代來搜尋，或是從網站整理出來的新進音聲、熱門點播、推薦音聲開始尋找臺灣早期的聲音，也可以到「主題展覽」下，透過歌唱、田野、時代、地下、生活等分類來查找，或是使用演唱者、作詞作曲者等方式來找到各種的聲音

除了音樂歌曲外，也有不少當時的廣告聲音，像是撒隆巴斯之歌、國際牌電鍋達令、七海傷風熱飲等，還有兒歌、禁歌、說話類的唱片等，這些聲音一播放出來就散發出濃厚的時代感，讓人彷彿穿越了時空，喜歡老歌、喜愛臺灣音樂史的朋友，可以到網站上來挖挖寶哦！

 
  • 網站名稱：臺灣音聲一百年
  • 網站網址：https://audio.nmth.gov.tw/audio
    •  

    網頁畫面：

    進入網站後，就可以在下方使用關鍵字與年代來查找音聲



    再將網頁往下拉一些，可以看到新進音聲、熱門點播以及推薦音聲三個列表，可從這裡開始收聽



    直接點擊就能開始收聽，下方還有簡單的播放控制器可以使用



    在上方切換到「主題展覽」就可以看到一些大分類，可從中尋找感興趣的各種聲音



    或是到「音聲資料室」中，使用歌曲名稱、演唱者、作詞者、作曲者等分類，更直接的查找想要收聽的聲音

    最後更新：08-10, 2021 下午 3:25

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。