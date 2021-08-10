「臺灣音聲一百年」收集自 1890 年代的老歌、經典廣告歌曲、兒歌…全都可免費收聽！

想要了解早期的臺灣，除了閱讀相關的史書、觀看記錄片、瀏覽當時的照片外，還有一個方法，就是透過耳朵來聆聽當時的流行歌曲「臺灣音聲一百年」是臺灣歷史博物館在 2015 年 4 月就推出的網站，陸續收集了自 1890 年代的各種唱片聲音資料，全都擺放在網站上，提供民眾免費收聽，無論你是想回味還是懷舊，都能在這個網站上獲得滿足。

在網站上可以使用關鍵字與音聲的年代來搜尋，或是從網站整理出來的新進音聲、熱門點播、推薦音聲開始尋找臺灣早期的聲音，也可以到「主題展覽」下，透過歌唱、田野、時代、地下、生活等分類來查找，或是使用演唱者、作詞作曲者等方式來找到各種的聲音

除了音樂歌曲外，也有不少當時的廣告聲音，像是撒隆巴斯之歌、國際牌電鍋達令、七海傷風熱飲等，還有兒歌、禁歌、說話類的唱片等，這些聲音一播放出來就散發出濃厚的時代感，讓人彷彿穿越了時空，喜歡老歌、喜愛臺灣音樂史的朋友，可以到網站上來挖挖寶哦！

網頁畫面：

進入網站後，就可以在下方使用關鍵字與年代來查找音聲





再將網頁往下拉一些，可以看到新進音聲、熱門點播以及推薦音聲三個列表，可從這裡開始收聽





直接點擊就能開始收聽，下方還有簡單的播放控制器可以使用





在上方切換到「主題展覽」就可以看到一些大分類，可從中尋找感興趣的各種聲音





或是到「音聲資料室」中，使用歌曲名稱、演唱者、作詞者、作曲者等分類，更直接的查找想要收聽的聲音