玩積木總是找不到想要的那一塊？用「Brickit」拍張照，不止幫找還給你多種創意組合！

       

大多有小孩的家庭，家裡都至少會有一箱樂高積木，每次要玩的時候，，

就是要把它們通通倒出來撒一地，被爸媽踩到的機會才高啊～～～啊～～～啊！～～～（咦？這是誰踩到積木的叫聲嗎？😂）

不過就算把積木全都攤開，數量太多的狀況下還是得花一點時間找需要的積木，就有樂高的愛好者開發了這款「Brickit」App，只要透過相機拍照，它就能分析出你所擁有的各種積木形狀，並且標記出位置，甚至還能進一步為你提供多種不同的組合建議！

一般在購買積木時，都會附上一些組合教學圖，按照組合的步驟就能拼出一個動物、建築、食物或是其它的東西，「Brickit」提供的組合建議就像那樣，透過 AI 的掃描判斷後，就能依現有的積木形狀來給予更多不同的組合建議。

測試後覺得它的判別能力真的很強大，雖然可能還是會受到光線、拍攝角度的影響，有點小小小的誤差，但整體來說真的超強的，而且就算組合建議中有你可能缺少的積木形狀，相信那麼有創意的大家，一定都能找到其它各種的替代方案，喜歡玩樂高的朋友，一定要載來試試哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Brickit
  • 軟體語言：英文,俄文
  • 開發人員：Brickit LLC
  • 官方網站：https://brickit.app/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Brickit」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次開啟 App，會有 5 個步驟來說明它的使用方式與效果。點擊右下角的「橘色字」就能繼續。



    第三步是點擊想要組合的積木選項，再點擊「How’s that?」，就可以依循建議，從積木中尋找想要使用的積木，加上自己的創意把它組合出來。點擊「Let’s start!」即可正式進入程式。



    點擊中心的橘色按鈕就可以準備掃描你的積木，不過在開始掃描前，有一些說明，點擊下方的按鈕就可以繼續。請先把積木攤開，然後將比較大型的積木從其它的積木上移開，儘可能的將積木都攤平。最後點擊「Everything is clear!」就可以準備拍照了。



    喬好一個可以拍到所有積木的角度，就可以按下「拍照」鈕，拍照後程式就會開始進行辨識，並會估算出有多少的積木數量。



    辨識完畢後，還會直接給予組合建議，按下「✓」就能看到囉！



    找到想要組合的項目後，就可以按下「Bulid」，查看組合說明。如果找不到積木，可點擊右下角的照片，即可快速找到唷！不過前提是，撒開來的積木不能再有大範圍的移動，不然也可能還是會找不到。



    組合建議裡需使用到的積木，如果是照片中沒找到的，就會在下方使用「灰色」來標示，這個時候，就可以自行用其它適合的積木來取代。完成後，就可以點擊右上角的「相機」將自己的作品拍攝下來做紀念。



    拍照後，還可以進行分享，照片也會被保存在程式的相簿中唷！

    最後更新：07-16, 2021 上午 10:46

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