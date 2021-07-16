循序漸近的「數學遊戲」初學、有基礎者皆可玩！越玩越會算！

       

放暑假加上防疫的關係，小孩在家無聊到發慌，很多家長大概都堅持不了不讓小孩碰手機、平板了，，

既然避免不了，至少可以幫他們選擇有益的遊戲，「數學遊戲」就是一個不錯的選擇。

它相當適合國小以下的數學初學者或是已有基礎的小玩家們，初次使用會先判斷孩子們的數學程度，並直接跳到符合程度的關卡，目前僅包含加法與減法，基本上以計算位數的多寡來區分難度等級，看程式介紹未來應該還會再加入乘法與除法的單元。

介面清新又帶有一些可愛風格，搭配活潑輕鬆的音樂音效與萌萌的動物夥伴，讓遊戲玩起來更加有趣。答題的方式需透過手寫輸入，讓小朋友也可以練習書寫數字！程式完全免費且無廣告，不需網路連線也可以使用哦！推薦給家中有國小以下孩童的朋友使用。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：數學遊戲
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Easy Health
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「數學遊戲」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    初次使用先點擊「開始」，然後依孩子的學習狀況來選擇。



    假設是已有基礎，就需進行等級測試，程式就會依程度來開放適合的等級。按下「開始」並回答回題。回答時直接在下方手寫出答案即可。



    寫下答案後，再按下「確認」即會判定是否正確並進行下一題。



    完成測試後，就可以知道自己的程度等級，按下「繼續」即可開始挑戰。



    正式的挑戰題型就會依單元規劃而有不同，連勝的話動物夥伴就會出來給你愛的鼓勵唷！



    完成一個單元就會進行記錄，每天都回來玩就能累積數學計算能力！每天遊戲的時間、次數沒有限制，可繼續進行下一個遊戲。



    如果不小心答錯，就會扣除一顆「❤」，如果用完了沒有關，可以透過複習或是觀看廣告影片來取得唷！



    若覺得目前的等級對孩子來說還是太過簡單，可以點擊「解鎖章節」完成測驗就能進行解鎖。



    在下方可切換到中間的按鈕，即可查看自己的「成績」與獎章紀錄。點擊右下角的按鈕則可以調整「設置」項目。

    最後更新：07-16, 2021 下午 12:17

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