免費下載！FAVPNG 超過 1,600 萬張去背 PNG 圖片素材，可供個人使用！

「FAVPNG」是一個擁有超過 1,600 萬張圖量的圖庫網站，所有的素材都已經完成去背，要合成照片、做設計都非常方便，，

而且解析度高、種類豐富，光是主分類就區分出 39 類，包含動物、藝術、車子、卡通、節慶、服飾、時尚、花卉、食物、遊戲、音樂、自然等，每個分類都還有數十個子分類，可以方便使用者更快找到符合需求的圖片素材。

除了真實的照片外，也有插圖、漫畫、手繪插畫等不同的風格，下載圖片前需先註冊登入，可透過 Google、Facebook 或是 Twitter 來登入，也可使用 Email 來註冊，登入後就可以免費下載所有的圖片。

不過免費的會員有每日下載量的限制，24 小時只可下載 2 張圖片，且僅能供人使用。如果喜歡這個圖庫的素材內容，並有商業用途的需求，可再進一步考慮付費升級，改為月訂閱制或終身訂閱制，就能解除相關的限制了。

網頁畫面：

開啟網頁後，可使用關鍵字來查找需要的圖片素材，也可以點擊左上角的「browse」展開分類選單。





每個主分類下都還有再細分更多的子分類。例如 Food 下就再分出了近 200 個子分類。









找到需要的圖片素材後，就可以在右側看到更多詳細的圖片資訊，點擊「Downolad PNG」即可下載。





不過在下載之前，必須先註冊登入，可使用 Google、Facebook 或 Twitter 登入，也可輸入 Email 來註冊。





免費會員每日僅可下載 2 張圖片，且每回都需等待 10 秒的時間，才能將圖片下載回來個人使用。





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