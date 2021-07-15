免費下載！FAVPNG 超過 1,600 萬張去背 PNG 圖片素材，可供個人使用！

       

「FAVPNG」是一個擁有超過 1,600 萬張圖量的圖庫網站，所有的素材都已經完成去背，要合成照片、做設計都非常方便，，

而且解析度高、種類豐富，光是主分類就區分出 39 類，包含動物、藝術、車子、卡通、節慶、服飾、時尚、花卉、食物、遊戲、音樂、自然等，每個分類都還有數十個子分類，可以方便使用者更快找到符合需求的圖片素材。

除了真實的照片外，也有插圖、漫畫、手繪插畫等不同的風格，下載圖片前需先註冊登入，可透過 Google、Facebook 或是 Twitter 來登入，也可使用 Email 來註冊，登入後就可以免費下載所有的圖片。

不過免費的會員有每日下載量的限制，24 小時只可下載 2 張圖片，且僅能供人使用。如果喜歡這個圖庫的素材內容，並有商業用途的需求，可再進一步考慮付費升級，改為月訂閱制或終身訂閱制，就能解除相關的限制了。

 
  • 網站名稱：FAVPNG
  • 網站網址：https://favpng.com/
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    網頁畫面：

    開啟網頁後，可使用關鍵字來查找需要的圖片素材，也可以點擊左上角的「browse」展開分類選單。



    每個主分類下都還有再細分更多的子分類。例如 Food 下就再分出了近 200 個子分類。



    找到需要的圖片素材後，就可以在右側看到更多詳細的圖片資訊，點擊「Downolad PNG」即可下載。



    不過在下載之前，必須先註冊登入，可使用 Google、Facebook 或 Twitter 登入，也可輸入 Email 來註冊。



    免費會員每日僅可下載 2 張圖片，且每回都需等待 10 秒的時間，才能將圖片下載回來個人使用。



    如果有更進一步的使用需求，可點擊搜尋欄右側的「premium」按鈕，即可查看查看的權限內容與訂閱資訊。

    最後更新：07-15, 2021 下午 3:53

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