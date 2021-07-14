「我的時間比例」可將＂時間經過的百分比＂放置在狀態欄，隨時提醒自己！

之前曾介紹過一些可以顯示一年或一個月已經過多少時間比例的小工具，或是那種可以計算自己一生剩下多少時間的程式，都有可以提醒我們珍惜時光的作用，，

本篇要介紹的「我的時間比例」也是有類似效果的 App。

它可以將各種不同的時間進度比例擺放在狀態欄上，包含一天、一週、一個月、一季到一年，可依需求勾選需要的多個項目，狀態欄上會顯示大大的百分比外，也會顯示實際經過與剩餘的時間，還可寫下一行文字，例如生活目標或是其它的備註事項。百分比的部份則可選擇要顯示經過時間或剩餘時間，全都可依使用需求來做調整。

將時間經過的百分比放置在明顯的位置，可以幫助我們更精確的掌控時間！主程式有提供多種不同的主題配色可選擇，不過若手機本身系統選用的是深色模式的話，該 App 在狀態欄的通知文字就會不容易閱讀，這是比較可惜的地方，提供給有興趣的朋友們參考囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：我的時間比例 軟體語言：英文 開發人員：SuperBear 官方網站：https://superbear-apps.blogspot.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.4 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「我的時間比例」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後，就可以勾選想要放在狀態欄的資訊，包含今天的日期以及各種時間經過的百分比，在最下方還有一些簡單的「設定」可以依自己的使用習慣來做選擇。若開啟「通知可以手動清除」，那麼在清除「時間比例」的資訊後會在設定的「刷新時間」重新出現。刷新時間最長可設置為 30 分鐘。





在右上角的選單中，可點入「主題」切換不同的主題色系。









點擊項目下方的圖示，就可以輸入備註文字，可以放入自己的生活目標或是其它的簡短記事。





勾選需要的項目後，在上方的狀態欄就會常駐顯示百分比，下拉通知欄後，就可以看到更詳細的時間資訊，不過若手機本身使用的是深色模式，就不太容易看得清楚。





使用淺色模式的話，就沒有問題，所有的文字都能看得很清楚，如果有寫下備註文字的話，就會以藍字顯示在最下方。