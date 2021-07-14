Tinter 圖片色調隨機產生器，輕鬆調出超美色調！

       

「Tinter」是一個可以在線上輕鬆為圖片調出超美色調的免費工具，只要將照片傳到網站上，就能立即隨機渲染出 8 種不同的色調，，

挑選其中喜歡的就可以直接保存下來使用，而且還能維持原有的解析度。

該網站的色調處理分為兩種模式，可整張圖片統一套用同一種色調，或是依圖片影像內容的不同顏色，渲染出各種不同的色彩組合，可視需求來做勾選。如果隨機生成的色調都不合胃口的話，網站還是有提供手動模式，可以讓使用者簡單快速調出更符合喜好的色調。

 
  • 網站名稱：Tinter
  • 網站網址：https://tinter.uxie.io/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，可在左側看到一張非常漂亮的範例圖，右側下方則是隨機套用色調後的 8 張圖片，點擊右上方的「Upload Image」就可以選取自己想要使用的照片或圖片。



    可直接將圖片拖曳到網頁中，或是點擊「Choose File」從電腦中選取圖片。



    選入圖片後，就可以點擊下方的「Generate Tints」，在右側就能看到 8 種不同的色調組合。



    點擊圖片左上角的按鈕，就可以將它保存到電腦中。



    如果勾選「Montone」則可整張圖片套用同一種的色調。



    點擊「Fine tune」就可以自己手動進行調色，再按下「Download」就能將調色後的照片儲存下來囉！

    最後更新：07-14, 2021 下午 12:27

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