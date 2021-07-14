SideIt 最簡單的多張照片合併工具

       

要將多張照片水平或垂直併列在一起，其實是一件很簡單的事，很多修圖軟體都可以做得到，，

但前提是得要會使用修圖軟體啊～～～如果是軟體操作的苦手，那「SideIt」這個線上工具就一定要收藏起來了！

它是一個超級簡單的照片合併工具，可以合併的照片張數沒有限制，但為了瀏覽的舒適度，當然還是盡量不要太誇張。只要將想合併的照片通通丟到網站上，就可以選擇要水平或垂直排列，還能調整照片的間距以及是否要自動微調照片尺寸統一大小。

預覽效果後，就可以直接保存為 png 格式，所有功能都可免費使用，而且還沒有浮水印，電腦、手機都可以用。雖然目前的功能還很簡單，不過未來還會再加入多種圖片格式選項、背景顏色的設置等功能，經常有合併照片需求的朋友，可以參考看看哦！

 
  • 網站名稱：SideIt
  • 網站網址：https://sideit.app/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，可點擊「虛線框」從電腦選取照片，也可以直接將照片拖曳到虛線框或是從剪貼簿中貼上。



    接著點擊下方的「Next」。



    這邊可預覽合併效果，上方可調整合併的方式、間距以及是否要調整照片的大小。



    調整確定後，點擊「Next」。



    最後，點擊「Download」即可將合併照片保存下來囉！



    拿來做前後對比的照片或是單純用來合併多張照片都很方便唷！

    最後更新：07-14, 2021 上午 11:11

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