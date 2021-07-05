「AI Painter」把照片變成一幅畫，20 種畫風任你挑！

InstaPainting 是一間位於美國舊金山的公司，最主要的服務就是可以將照片變成一幅真正的畫作，而且是由藝術家親手繪製，，

每幅的費用在 49 美元起，有油畫、水彩、炭筆、色鉛筆等多種不同的媒材可選擇，目前與全球各地六十多位的畫家合作，每位畫風的畫風都不同。

不過在這種非常時期，也許不太適合大老遠的請藝術家畫畫，如果真的很想要將照片變成畫作，在 InstaPainting 網站上就有提供一個名為「AI Painter」的線上服務，只要上傳照片就可以直接將它轉換成一幅圖畫唷！

目前共有 20 種不同的風格可以選擇，即選即用，每一種風格都會說明是哪位畫家在哪個年份的創作風格，無論是人像、動物還是風景照都可以找到適合的繪圖濾鏡。轉換好的圖畫可直接保存到電腦中，尺寸在 900×900 之內，可先用來過過癮，拿來當做自己的社群頭貼也很有特色哦！







網站名稱：AI Painter 網站網址：https://www.instapainting.com/ai-painter

操作畫面：

開啟網站後，在右側就可以看到一些轉換的範例圖。點擊「Launch AI Painter Artwork Tool」開啟轉換工具。





接著點擊「Upload Photo」選擇想要轉換的照片。





上傳照片後，就可以在上方選擇喜歡的繪圖濾鏡，選取後待數秒就會應用在下方的照片上。





在右側會說明這個繪圖風格是來自哪位畫家、哪個年份的創作。





喜歡的話，就可以直接在圖片上按滑鼠右鍵，選擇「另存圖片」保存下來。