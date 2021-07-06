「注音冒險王」適合學齡前兒童的互動式注音小遊戲

       

原本在升小一之前的這個暑假，許多父母都會讓小朋友們去上一些正音班，先學學注音符號，，

以便可以與小一的課程做銜接，不過目前看來這一屆的準小一新生大概是沒有這個機會，如果想讓小朋友先熟悉注音符號或是讓已經學習過注音的孩子，可以再複習複習的話，蠻推薦這款「注音冒險王」小遊戲的哦！

「注音冒險王」是由中研院大腦與語言實驗室所開發的互動式小遊戲，遊戲中共規劃了 30 個單元，每個單元都有 10 個關卡，會循序漸近的讓孩子們可以認識每一個注音符號，以及其拼音規則。

互動式的遊戲設計，加上真人發音，在反覆遊戲的過程中逐步熟悉，每回過關除了會依答題正確率評定星等外，也可以獲得金幣獎勵，這些金幣都可以用來幫自己的角色購買更多不同的服裝或裝備。

同一個裝置可保存多組不同的遊戲記錄，先由家長建立主帳號後，每位孩子都可以新增專屬的遊戲帳號分別進行自己的挑戰，家長還能透過管理介面，掌握每位孩子的學習狀況唷！雖然因為疫情讓我們的生活受到了許多的阻礙，但小孩的教育不能等，家中如果有學齡前或小一升小二的孩子，想讓他們再多複習的話，可以參考看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：注音冒險王
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Chia-Ying Lee / Ball Ling Sinica
  • 官方網站：http://ball.ling.sinica.edu.tw/brain/index.html
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    初次使用需先由家長來建立一個主帳號，點擊「註冊立即加入」，設定帳號與密碼、勾選「隱私權保護政策」後，按下「完成」。



    登入後，就可以點擊左上角中間的按鈕「新增成員」。



    每位成員都可以建立自己的帳號與密碼，設定性別與出生年後，一樣需勾選「隱私權保護政策」，再按下「完成」即可。



    幫孩子建立好角色後，就可以點擊各自的角色，輸入密碼後就可以進入遊戲了。



    初次進入遊戲會有一些功能操作的教學說明。



    在關卡地圖就可以依單元規劃，逐一挑戰了！



    每個單元都有 10 個關卡，最後還可以抽機會卡。



    關卡的遊戲方式很多元，基本上有新的符號出現時，都會先進行發音的教學與認識。



    然後再接著進行聽音的測驗，聽發音選出正確的注音符號，答完所有的題目後，就會依表現來給予評等及金幣獎勵。



    除了注音符號各別的教學測驗外，也有拼音與聲調的教學與測驗。



    還會搭配各種可愛的動畫，來吸引孩子們的目光。



    當金幣達一定數量後，就可以到右上角的「商店」購買服飾或裝備，之後就可以到「更衣室」去裝飾自己的角色囉！



    在「成就」裡可以查看自己已獲得的獎章內容。



    在成員列表上方，點入「成員管理」就可以查看每位成員的學習時間與答題的正確率囉！

    最後更新：07-06, 2021 上午 11:40

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