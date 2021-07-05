FocoClipping 超強全自動去背工具，還可更換背景、加陰影！

「FocoClipping」是一個線上的全自動去背工具，去背的效果超級驚人！連髮絲都能處理的相當不錯，主體與背景的色彩差異越大，，

去背越精準，除了人像外，對於動物、其它的物品、圖形等，也都可進行辨識。

只需要將照片上傳，等待數秒後，就能看到去背後的影像，如果有不夠完美的地方，可還可透過簡單的編輯工具手動微調。基本上自動化的去背效果就很棒了，但若覺得還是自手動去背比較有成就感，網站也有提供手動的去背工具可以使用。

去背後可再針對背景的部份進行後製，網站上有準備一些模版可以選擇，也可以上傳其它的照片做為背景使用，另外還能再進一步幫主體加入陰影或是邊線，也可裁切調整背景圖片的尺寸大小。

不過對於去背的主體就無法進行大小的調整，也沒有提供亮度、對比、色調等等的編修工具，所以若想在線上進行合成，就必須考慮到主體與欲合成背景圖片的色彩平衡、光源差異等因素，才不會看起來不協調哦！

當然還是建議使用網站將圖片去背後，下載保存為透明背景的 PNG 圖檔，再使用修圖軟體來進行後續的合成或編修是更好的。如不需保留透明背景，也可選擇儲存為 JPG 格式唷！有去背需求的朋友，可以參考看看。

操作畫面：

上傳照片的方法有很多種，可直接將照片拖曳到右側的區塊，也可以點擊「Upload Image」從電腦中選取照片，或是使用「Ctrl+V」貼上照片，或點擊「URL」貼上照片的網址。





接著等待數秒後，就可以在右側看到網站自動將照片去背後的成果。





如果有覺得不 OK 的地方，可再使用左上角的「Restore」（選取）及「Erase」（去除）來進行微調，還可調整筆刷的粗細與硬度。當然，也可以切換到上方的「Manual Remove」手動去背。（但個人覺得手動不太好用啊～～～）





去背的部份都調整好後，在右上角還可以選擇加入背景、裁切大小與加入陰影。背景的部份有單色與圖片可選擇，也可以點擊「Upload」上傳其它的照片或圖片。





「Shadow」可加入陰影，也可以選擇加入「Outline」邊線。陰影的部份可調整角度、範圍、模糊度與透明度。





「Crop」可調整背景圖的尺寸大小，右側有預設一些常見的比例可選擇，或者也可手動輸入需要的尺寸唷！





完成所有的調整後，就可以點擊右上角的「Download」，選擇要保存為 PNG 或 JPG 格式，再次點擊「Download」就能將圖片儲存到電腦中囉！