「Sticky Terms」玩字母拼圖遊戲，細細品味各種難以被翻譯的字詞！（iPhone, Android）

       

你喜歡學習不同國家的語言嗎？除了英文、日文、韓文之外，其它語言是否更能引起你的興趣呢？那麼這款「Sticky Terms」應該是最適合你來玩的字母拼圖遊戲了。

「Sticky Terms」裡收集了許多不同國家的字詞，大多數都可以使用英文翻譯出它的意思，，

有些則不能，在遊戲裡會將這些字詞拆解成多個部件，玩家必須將這些部件重新組合，拼出正確的字詞，就能知道它來自於何處，以及它的意思是如何。

目前共收錄了 250 個字詞，分散在 33 個主題包中，有些字詞只被簡單拆解成兩個部份，但有些則可能拆成 4 塊、5 塊，甚至更多，拆解的部件越多，難度就越高囉！雖然成功拼出來字詞很有成就感，不過更想知道它們該如何發音，但很可惜的是遊戲中我們只能了解到它們的意思而已，想上網查還不見得能找到發音來聽，真是讓人玩得心癢癢的，有興趣的朋友一起來挑戰看看吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Sticky Terms
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Philipp Stollenmayer
  • 官方網站：https://www.kamibox.de/stickyterms
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，可看到畫面上有著一組看起似有殘缺的英文字詞，將不同顏色的部件拖曳分開後，再將它們正確的組合，就能拼出遊戲的名稱了。點擊「✓」即可進入主題包列表。



    一開始會先解鎖三個主題包，可隨意點入開始遊戲。



    成功拼出字詞後，就可在下方看到它來自於哪裡，以及它的意思是如何。點擊「→」即可進入下一關。



    有些部件的方向可能是錯誤的，此時只要點擊部件就能旋轉不同方向。



    拼圖的難度會越來越高，不同顏色就代表是不同的部件唷！



    其餘的主題包，有些是解開一定字詞數才能解鎖，有些則是看影片就能解鎖。向左滑動可看到字詞列表，可查看到所有已經解開的字詞以及它們的意思。

    最後更新：06-03, 2021 下午 12:09

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