附近有多少人確診？打開「台灣 Covid-19 本土病例地圖」快速了解各行政區域確診數

隨著五月初疫情開始升溫，每天下午兩點許多人就會緊盯著疫情指揮中心的記者會，想要第一手了解當日又新增了多少的確診數、有多少校正回歸，，

又有多少人往另一個世界去了，每天每天都有各種不同的數字堆積著，但如果想知道所在地區或附近周圍縣巿的狀況，在記者會上大概就不太能獲得詳細的相關資訊。

如果真的很想了解，在網路上可以找到一些熱心人士所製作的統整資訊，如本篇要介紹的「台灣 Covid-19 本土病例地圖」，其整理了自 2021 年起台灣各地所產生的確診數字，以地圖的方式來呈現，細分至各縣巿行政區域，除了有詳細的確診數字外，也使用顏色的深淺來做區分，將地圖縮小至全台灣的範圍，就能一眼就了解各地的疫情嚴重程度。

點擊行政區域可查看更確切的確診數字、每萬人口的確診比率、每日的確診數、男女佔比及年齡分佈等，資料來源為疾管署的傳染病統計資料查詢系統，每日都會進行更新，但基本上統計數字會比指揮中心所公佈的延遲一天，提供給大家參考囉！

網站名稱：台灣 Covid-19 本土病例地圖 網站網址：https://kiang.github.io/covid19/

網頁畫面：

開啟網頁就會自動依所在位置顯示附近的地圖，在行政區域上就會直接顯示目前的確診數，下方括弧中的數字是該地區每萬人口的確診比率。





點擊想要了解的行政區域就可以在右側看到相關的統計數據與圖表。









將地圖縮小至全台的話，就可以透過區域色塊的深淺大致了解目前全台各地的疫情狀況。