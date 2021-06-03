「箱文字」超特別的照片文字編輯器，把字通通框起來！（iPhone, iPad）

       

想在照片上加上文字，幾乎每一款照片編輯器都可以做到，除了可以打字輸入外，，

透過塗鴉工具手寫也是一種方法，但如果你想再來點特別的，或許可以來試試「箱文字」。

「箱文字」是一款來自日本的照片文字編輯器，它的加字功能很有趣，因為每個字都會被方框圍繞，就像把字裝進箱子裡一樣，而且還可以隨心所欲的排列，或直或橫，哪個字想要轉個角都沒問題，若文字中有想要強調的部份，只要單擊就能將原本「黑底白字」轉換為「紅底黑字」，看起來超級強眼！

不過雖然編輯器的功能很單純，但還是有提供一些可以讓使用者做調整的部份，像是文字的尺寸大小、文字的背景是否需半透明或是可將照片轉為灰階，讓文字更為突顯。製作出來的效果就像下面這幾張照片的感覺，視覺上蠻有趣吧！有興趣的朋友可以試試看哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：箱文字
  • 軟體語言：日文,英文
  • 開發人員：Kouichi INAFUKU
  • 官方網站：http://www.beatnix.co.jp/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.4 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「箱文字」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，就可以選擇要從相簿選取照片或開啟相機來拍照。接著，就可以在下方點入文字編輯器，輸入想要呈現的文字內容。



    輸入完文字後按下「完成」，然後就可以在照片上想要放置文字的位置點按不放，往箭頭指向拖曳移動就可以將所有的文字都顯示出來，在拖曳移動的過程中，可隨時調整想要的文字排放方向。



    將文字排列好後，可再點擊右上角的「十字箭頭」再次移動調整文字串的位置。



    也可以在照片上點按，重新再調整文字的排放方式。



    在文字上單擊可轉換為紅底黑字，再次點擊可還原。點開「齒輪」可以調整文字的尺寸大小，決定箱文字的背景是否要半透明、照片是否要切換為灰階單色，以及是否要有操作音效。完成設定按下「Done」。



    全部都調整完畢後，點擊右下角的分享按鈕，就可以選擇要保存或是透過其它的 App 分享出去囉！

    最後更新：06-03, 2021 下午 4:19

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