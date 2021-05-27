超快速「自製實聯制掃描器」掃一下立即傳！無廣告！（Android）
現在進入到任何的商店基本上都需要實聯制，有的店家還是維持手寫，有的是掃 QR Code 就可以開啟線上自製的實聯制表單，，
大部份 Android 手機的原生相機應該都有掃描 QR Code 的功能，不過身邊的家人朋友實際操作後，發現有些手機的原生相機雖然可以掃描 QR Code，但卻無法成功轉跳到簡訊畫面，或是手機原本就沒有掃描功能的話，就必須安裝其它的條碼掃描器。
先前就有介紹過一些 QR Code 掃描器，可以參考看看，而本篇要介紹的這款「自製實聯制掃描器」則是專為 1922 實聯制設計的，掃描速度很快，掃完就會自動轉跳至簡訊畫面，直接按下送出即可。
不過它就真的只能用來掃實聯制的 QR Code，掃其它內容的 QR Code 就會變成單純複製文字內容而已唷！
▇ 軟體小檔案 ▇
軟體名稱：自製實聯制掃描器 軟體語言：繁體中文 開發人員：Jack Wu 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「自製實聯制掃描器」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
初次開啟時需先給予相機的使用權限，以及同意開發者的免責聲明，點擊「哪次不同意」。
之後開啟程式就可以直接掃描實聯制的 QR Code，然後就會自動轉跳簡訊畫面，再按下送出即可。
，
如果用來掃非 1922 實聯制的 QR Code，就只能複製相關的文字內容唷！若想要可以掃各種不同內容的 QR Code 就需下載像「QR Code 掃描器」的 App。