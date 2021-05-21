在家上班超容易分心嗎？「GoGo Productivity」幫你集中精力、提高生產力！（Google Chrome 擴充套件）

為了防疫許多人都改在家中上班，學校也都暫時停課讓學生在家線上或自主學習，雖然待在家感覺好像很爽，，

但其實也有很多的缺點，例如許多爸爸媽媽就被小孩吵得無法好好工作，或是很多爸爸只穿內褲的景象被老師同學看光光，如果是一個人住的朋友，孤獨感則會直線上升，少了公司、學校的規範，作息也變得鬆散，效率整個大打折扣也是有的。

這個時候就得要讓自己有些儀式感，例如每天還是在固定的時間起床，換上外出服，避免穿著睡衣，在使用電腦工作或學習時，如果感到空虛寂寞覺得冷，就可以播放一些環境音，像是咖啡店或是辦公室之類的環境聲響，都可以降低孤獨感，也能達到提高專注力的效果哦！

如果你平常就慣用 Google Chrome 瀏覽器的話，可以考慮安裝「GoGo Productivity」這款擴充功能，其結合了環境音、喝水提醒以及專注計時器三種功能，可以幫助在使用電腦的時候保持專注並提高工作效率。

環境音的部份有營火、咖啡店、雨聲、風聲、海浪聲以及在車內聆聽下雨聲六款可選擇，不過無法混搭使用有點可惜；提醒喝水的部份可自訂想要重覆提醒的間隔分鐘數，時間到時就會在右下角彈出提醒訊息；專注計時器也可以自訂適合的時間，在時間到時會彈出一個小視窗，貼心提醒你喝杯水、做點伸展運動或是冥想，短暫的休息之後再繼續工作，可避免久坐造成的肩頸痠痛、眼睛疲勞等問題。

為了防疫長時間待在家真的不容易，不能到處趴趴走很多人的腳都很癢，但是現在不忍一時，以後可能就要忍一世了！希望大家都能一起平安度過這艱難的時期，一起戰勝病毒！（握拳）

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： GoGo Productivity

GoGo Productivity 軟體版本： 0.1.1

0.1.1 軟體語言： 英語

英語 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 2.03MiB

2.03MiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





第2步 安裝後，點擊工具列右側的「拼圖」圖示，找到「GoGo Productivity」點擊其右側的「圖釘」就可以將其固定到工具列上。





第3步 需要時就可以直接點擊工具列上的「GoGo Productivity」小圖示展開功能選單，可快速開啟環境音、設定喝水提醒以及使用專注計時器。











第4步 啟動專注計時器後，在工具列上的圖示就會顯示目前倒數計時。





第5步 當喝水提醒的時間到時，就會在右下角彈出通知。





第6步 專注時間結束時，則會彈出一個視窗，提醒你喝杯水、做點伸展運動或是冥想休息一下，之後再繼續努力。