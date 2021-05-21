「季節謎題」需要一點想像力的腦筋急轉彎遊戲（iPhone, Android）

       

「季節謎題」是一款極簡風的益智遊戲，雖然以季節做為主題，不過只是在謎題分類上以季節的代表色來做區分，，

春季是綠色，夏季為黃色，秋天用橙色來代表，而冬天就是冷色調的藍色囉！

每一個季節有 25 個謎題，而每一個謎題都有其獨特的邏輯，在畫面上不會有任何的文字說明，只會有一些圖樣或數字的提示，藏在其中的邏輯得由玩家自己找出來。

謎題結合了許多一般常見的遊戲類型，像是數獨、倉庫番、連點、一條線、華容道等，還有更多是需要玩家發揮想像力去找出線索之間的關聯，最後才能推理出過關的方式。

玩法有趣多元，搭配輕鬆的配樂，無論大人或小孩都很適合來挑戰，如果真的卡關也可以看廣告來取得提示，看了提示如果還是無法理解，就可以再看廣告獲得最後的解答唷！玩起來不會有太大的壓力，相反的還會很有成就感，喜歡益智遊戲的朋友們可以來試試。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：季節謎題 Seasons Puzzles
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Black Games
  • 官方網站：http://blackgames.co/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    開啟遊戲後就會自動進入第一關，畫面上不會有任何的文字提示，你得自己思考並找到過關的方式。當謎題覆蓋上綠色時，就代表你過關了！點擊「NEXT LEVEL」即可進入下一題。



    謎題的類型很多元，有些很簡單，有些則很燒腦！



    如果真的遇到過不了的關卡，可以點擊下方的「電燈泡」，看廣告後就可以獲得提示囉！看了提示還不知道，就可以再看廣告直接看解答。

    最後更新：05-21, 2021 下午 4:20

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