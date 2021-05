Posted on

快放下手上的零食!「WOD」隨機間歇運動產生器,一起運動一下!(iPhone, iPad)

「WOD」是 Workout of the Day 每日的訓練計劃的縮寫,另外也有人說其實應該是 Workout of Death 死亡訓練更為貼切!🤣 這個用語是來自 Crossfit 一間美國的健身公司,他們會每天公佈 WOD 課表,,

讓全世界喜歡運動的朋友都可以一起來進行健身訓練。

WOD 中的健身組合都不會太多種,大概都是兩到三種動作的組合,反覆循環的進行鍛練。而這款名為「WOD」的健身 App 是可以隨機產生運動組合的運動程式,根據難度每回大約需要花費 7 分鐘到 20 分鐘的時間。

由於動作組合都是隨機產生的,在開始鍛練前都可以先查看動作項目是否適合自己的程度,每個動作都有真人示範動畫可以參考,如果不適合則可以再取得下一組,千萬不要太過勉強,這個非常時期可不適合輕易受傷哦!

所有進行過的組合都會被記錄下來,如果之後還想重覆執行,就可以直接取用。程式免費就能下載,另外也有提供付費服務,可解鎖更多樣性的訓練計劃並可將喜歡的動作組合加入最愛。在家防疫也要一起注意身形的變化唷!

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱:WOD – Travel Wod Generator for HIIT Workouts 軟體語言:英文 開發人員:Studiomile 軟體性質:免費軟體 系統支援:iOS 10.0 以上 網路需求:不需網路即可使用(初次使用需連網) 軟體下載 :在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「WOD」即可下載安裝,或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面:

初次開啟程式會有一些說明與相關的設定,左滑可依序查看或設定。最後按下「Get Started」即可進入。





進入主畫面後就可以隨機獲得一組動作,點擊動作名稱可看到真人示範動畫,了解該如何執行動作,也可以順便看一下該動作自己有沒有能力做到或是否適合。如果覺得這組動作不太行,只要點擊下方的「Try a Different Workout」就可以再隨機獲得另一組動作。





確認動作後,就可以按下「Start Workout」,再按下「Start」就可以開始運動計時。





點擊「New Set」可以輔助記錄執行組數,全部執行完畢再按下右上角的「Finish」即可完成記錄。





點擊右下角的「人像」可查看增經執行過的運動組合,喜歡的可以點擊「Start Workout」再次使用。點擊「愛心」可加入最愛,不過此屬於付費服務,需升級為 Pro 版本才可使用。