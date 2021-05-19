快放下手上的零食！「WOD」隨機間歇運動產生器，一起運動一下！（iPhone, iPad）

       

「WOD」是 Workout of the Day 每日的訓練計劃的縮寫，另外也有人說其實應該是 Workout of Death 死亡訓練更為貼切！🤣 這個用語是來自 Crossfit 一間美國的健身公司，他們會每天公佈 WOD 課表，，

讓全世界喜歡運動的朋友都可以一起來進行健身訓練。

WOD 中的健身組合都不會太多種，大概都是兩到三種動作的組合，反覆循環的進行鍛練。而這款名為「WOD」的健身 App 是可以隨機產生運動組合的運動程式，根據難度每回大約需要花費 7 分鐘到 20 分鐘的時間。

由於動作組合都是隨機產生的，在開始鍛練前都可以先查看動作項目是否適合自己的程度，每個動作都有真人示範動畫可以參考，如果不適合則可以再取得下一組，千萬不要太過勉強，這個非常時期可不適合輕易受傷哦！

所有進行過的組合都會被記錄下來，如果之後還想重覆執行，就可以直接取用。程式免費就能下載，另外也有提供付費服務，可解鎖更多樣性的訓練計劃並可將喜歡的動作組合加入最愛。在家防疫也要一起注意身形的變化唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：WOD – Travel Wod Generator for HIIT Workouts
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Studiomile
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用（初次使用需連網）
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「WOD」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次開啟程式會有一些說明與相關的設定，左滑可依序查看或設定。最後按下「Get Started」即可進入。



    進入主畫面後就可以隨機獲得一組動作，點擊動作名稱可看到真人示範動畫，了解該如何執行動作，也可以順便看一下該動作自己有沒有能力做到或是否適合。如果覺得這組動作不太行，只要點擊下方的「Try a Different Workout」就可以再隨機獲得另一組動作。



    確認動作後，就可以按下「Start Workout」，再按下「Start」就可以開始運動計時。



    點擊「New Set」可以輔助記錄執行組數，全部執行完畢再按下右上角的「Finish」即可完成記錄。



    點擊右下角的「人像」可查看增經執行過的運動組合，喜歡的可以點擊「Start Workout」再次使用。點擊「愛心」可加入最愛，不過此屬於付費服務，需升級為 Pro 版本才可使用。

    最後更新：05-19, 2021 上午 11:23

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