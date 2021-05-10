一起來玩具製造商的豪宅玩耍吧！「ROOMS!」分割的房間移動解謎遊戲（iPhone, Android）

       

國外電影或是電視影集裡偌大的豪宅、城堡總是存在著各種神祕感，如果有機會到裡頭一探究竟，你有勇氣踏入嗎？「ROOMS!」是一款以玩具製造商的豪宅為主題的移動解謎遊戲，，

背景設定在一個充滿魔法與恐怖故事的童話世界中，主角是一位小女孩安妮，無意間她闖入並困在了豪宅之中，而我們要做的就是幫助安妮平安的逃離！

玩具製造商的豪宅裡共有 4 座不同的豪宅主題，每一個主題都會加入新的元素，越是深入的探索，各種有趣又魔幻的道具就會一一的展現，讓遊戲更有挑戰性！遊戲的玩法很特別但又有點熟悉感，它的基礎玩法有點像移動數字拼圖，透過移動被分割的房間，來讓安妮從房間門口逃出。

每一個房間都會被分割為多個區塊，只有安妮所在的區塊才能向四周的空格移動，左右相連的區塊之間若有牆壁阻擋就無法互通，同理上下相連的區塊如果沒有樓梯，安妮也無法在兩個區塊之間移動唷！

不過後續會加入像是瞬間移動電話或是魔法衣櫥等特殊的道具，就可以更容易的穿梭在不同的區塊之間。整體無論是在故事性、遊戲風格或是玩法各方面來說，真的都很新鮮有趣，喜歡解謎的朋友一定要來玩看看。

遊戲可免費下載遊玩，也可離線使用，但有玩家評價反應離線的話，會遇到無法播放廣告而不能繼續挑戰的狀況，其實是有解的，下方會有說明，有需要的朋友可以繼續看下去。如果不希望看到廣告又不想離線玩，其實這款遊戲真的很值得付費支持一下的，大家可以參考看看囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：ROOMS!: 玩具製造商的豪宅
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Lunosoft
  • 官方網站：http://www.lunosoft.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    初次進入遊戲時，就會以童話故事書的形式來敘述遊戲的故事內容，如果不想看可點擊一下畫面，上方就會出現跳過的按鈕囉！



    看完前導故事就可以準備進入豪宅撒野啦～～～



    遊戲有四座豪宅，先從魔法的豪宅開始，一起進去吧！



    從第一個房間開始挑戰，通過才可再繼續往下走。



    遇到有標示「書本」的房間就會有再進一步的故事發展，雖然是在玩遊戲，不過也很像在看動畫繪本呢！



    正式進入關卡後會有玩法教學，之後有新元素出現時，也都會有說明哦！



    實際上的玩法，大家可以在遊戲中學習到，這邊就簡單的說明一下：

    1. 關卡的目的就是要幫助安妮到達出口的位置
    2. 只有安妮在的位置才可以移動，點擊箭頭或是滑動區塊都可以進行移動。
    3. 區塊之間若有牆壁阻擋就無法互通
    4. 點擊左下角的「油燈」可以看到房間最後應該要排列的形狀，屬於免費的提示哦！



    最後，左側可以看到一組數字，是區塊移動的最佳步數，如果超過此步數還無法過關，就會扣除左上角的一片齒輪拼圖（跟一般遊戲中的「星數」意思一樣）。


    離線無法播放廣告又不想連線玩的解決方法：

    免費的遊戲難免都會有廣告，如果不想看廣告就可以選擇離線玩，但離線玩時，偶爾會遇到像下圖這樣，因為離線無法播放廣告而卡住的狀況，這個時候，先按下「確認」。



    接著按下「返回」回到遊戲起始畫面後，再重新進入豪宅，就可以繼續玩了。

    最後更新：05-10, 2021 上午 11:15

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