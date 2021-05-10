xFrame 亞洲臉孔人像免費圖庫，可商用！每天限量下載 10 張

網路上可以找到的免費圖庫，人物的部份大多數都還是以金髮碧眼的外國人為主，如果要使用的話，，

就得考慮到設計物的內容主題以及受眾。當然在台灣的話，可以使用亞洲臉孔的人物圖來製作設計會是更親切一點的，如果你正好需要這方面的素材，可以到「xFrame」這個網站來挖寶哦！

「xFrame」就是一個以工洲臉孔為主的人像免費圖庫網站，每天都會有至少 50 張的新圖片上架，而且圖片品質、解析度都相當不錯，內容的範圍也很廣，無論男、女、老、少，單人、雙人或多人家庭情境照都可以在裡頭找到。

網站將圖片分類為 12 大類，包含生活方式、家庭、季節性/節日活動、教育、時尚、健康、醫學、商業……等，每一個分類都還有再做細分類，可以很容易的找到需要的主題素材，當然也可以透過關鍵字來搜尋唷！

所有的圖片都可以免費下載並可用於商業用途，不過必須事先登入 Google 或 Facebook 帳號，每天限量下載 10 張，若將網站資訊分享至 Facebook 的話，當日還可另外獲得 3 張的下載額度。不過雖然都可以免費下載使用，還是有一些相關的使用限制，例如不可以使用於色情或非法等，這部份可以到網站的 License 頁面中查詢。

網站畫面：

開啟網站後，就可以直接使用關鍵字來搜尋圖片，往下拉的話可看到每日更新以及更多的圖片目錄，在上方的「Categories」也可下拉展開所有的圖片分類目錄。











點入分類即可看到相關的圖片列表，在左側欄中還有更多細分類可以使用。





在右上角則可以使用圖片方向、顏色來進一步篩選，或是改變排序條件。





點入喜歡的素材，在下方就可以看到一些相關的資訊，點擊「DOWNLOAD FREE」就可以將圖片下載回來囉！不過建議先進行登入，不然在這邊才登入的話，找到的素材會跳掉哦！





每天都有 10 張下載的額度，如果分享到 Facebook 的話，可多獲得 3 張。





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