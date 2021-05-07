[限時免費] Charger Play 超炫的充電動畫效果（iPhone, iPad）

iPhone 的「捷徑」App 不知道大家的使用率如何，如果深入使用就會發現到，其實很多 App 都不需要下載，，

只要透過捷徑腳本就能實現想要的功能。

不過有些 App 結合捷徑來使用，反而可以讓手機的使用體驗更加有樂趣，就像「Charger Play」這款 App，就能在手機充電時，讓畫面顯示超炫麗的動畫效果，提供多種不同的充電動畫主題，還能自訂喜歡的色彩，如果想要更花俏一些，就可以打開 Chroma Effect 選項，這樣在充電時，動畫就會自動變換不同的色彩。

如果不知道如何設定捷徑，在程式中會有相關的引導說明，只要跟著步驟做，就能輕鬆完成設定，或者也可以跟著本文下方的說明一起來操作，這樣下回當手機接上充電線時，就會自動開啟「Charger Play」顯示充電動畫囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Charger Play 軟體語言：英文 開發人員：TAPUNIVERSE LIMITTED COMPANY 官方網站：https://tapuniverse.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 11.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Charger Play」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，可先選擇想要使用的動畫主題，點選即可預覽，選定後按下「Next」。





第2步 設定想要的顏色後，按下「Next」，再點擊「Let’s do it.」依照教學來設定捷徑的部份。





第3步 在上方會顯示捷徑的設定步驟，點擊「Open」即可開啟捷徑 App，再返回「Charger Play」點擊「Next」就可以一步步跟著教學完成設定。





第4步 打開捷徑 App 後，在下方切換到「自動化」，然後點入「充電器」。





第5步 接著勾選「已連接」然後點擊「下一步」。在下方的搜尋欄中，輸入「打開 App」。





第6步 在下方清單中選擇「打開 App」，再點擊「選擇」，從 App 清單中找到「Charger Play」，然後按「下一步」。









第7步 關閉「執行前先詢問」選項，再按下「不詢問」，最後再按下「完成」即可。





第8步 之後在插入充電線時，就會自動開啟 App 顯示充電動畫，點擊上方的「○」可以進入設定，可切換選用不同的動畫主題，或是調整顏色等，如果希望拔除充電線時自動關閉 App，可開啟「Exit when unplugged」選項。





第9步 開啟「Chroma Effect」可自動變換動畫顏色，雖然有趣，但對電池壽命來說並不是件太好的事情，大家自行評估囉！