IgniteMotion 可商用的免費動態影片背景素材庫

在製作影片時，難免會需要穿插一些過場畫面或是配合內容加入一些影像片段，讓整個影片可以看起來更完整、更豐富。這些影片片段除了自己動手拍攝外，，

網路上也有一些免費素材可以取用，本篇就要介紹給大家「IgniteMotion」這個影片背景素材網站。

這個網站收集了許多的動態影片，全部開放免費下載，而且個人或商業用途皆可，你可以自由的運用在自己的影片當中，所提供的影片類型很多元，包含城巿、外太空、運動、自然、科幻、水、雲、火、武器等共分為 16 個類別。

可在網站上預覽影片內容，如果適合的話無須註冊登入，直接就可以下載使用，基本上都是提供 MP4 格式，雖然部份有提供 MOV 格式，不過載點似乎都有些問題無法成功下載，所以還是以 MP4 格式為主。有需要的朋友，可以到這裡來找找看是否有合用的影片素材哦！

網頁畫面：

在網站首頁就有列出一些熱門的影片分類，以及下載數較多的影片供使用者參考。









在上方可點擊「Video Backgrounds」展開影片分類，或是點擊「Holiday Videos」查看節日相關的影片分類。









點入感興趣的分類就可以看到相關的影片列表。





點入影片後，就可以預覽影片內容，如果適合的話，就可以點擊「Download Now」。





影片會在網頁中開啟，接著可點開右下角的選單，選擇「下載」，或是在影片上按滑鼠右鍵，選擇「將影片另存為…」，皆可將影片保存到電腦中。