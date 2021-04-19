「Focus Lock」不可忽視的鎖定畫面待辦事項提醒工具（iPhone）

       

用過了無數個 To Do List App，即使它們都有提醒功能，你是否仍然會忘記清單上的某些待辦事項呢？如果這樣的情況經常發生，，

也許你可以來試試「Focus Lock」這款令人無法忽視的鎖定畫面待辦事項提醒工具。

「Focus Lock」是透過將待辦事項結合到桌布之中，再將桌布設置為鎖定畫面背景來達到提醒的作用。除了可使用程式內建超過 1000 張的精美桌布外，也可以選用相簿中其它自己喜歡的照片、圖片來製作。

最多可呈現 4 筆事項，你可以寫下待辦清單、待買物品，也可以寫下想要達成的目標或是幾句意義深厚的文字，最後將圖片保存後，設置為鎖定畫面的背景圖片即可，每回解鎖手機時都可以被提醒一次，再忘記的話！！那就……忘記吧！（逃）

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Focus Lock
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Igor Remeniuk
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Focus Lock」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    使用方法：

    第1步 開啟程式後，點擊下方的文字框即可輸入內容，點擊「＋」可新增下一筆，寫完後按下「✓」保存。



    第2步 點擊左下角的圖示可開啟內建桌布列表，或是切換到「Photos」從相簿選取要使用的桌布。



    第3步 最後點擊右下角的「↓」即可將桌布保存到相簿中。接著程式會顯示設定桌布的步驟，點擊下方的「Open Photos」就能直接開啟相簿。



    第4步 找到剛剛所製作的桌布後，點擊左下角的分享按鈕，然後選擇「作為背景圖片」。



    第5步 點擊「設定」，然後選擇「設定鎖定畫面」。



    第6步 無論是要為自己精神喊話，還是做為待辦事項提醒工具，效果都很不錯哦！

    最後更新：04-19, 2021 上午 11:12

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    訪客留言：

    One Reply to “「Focus Lock」不可忽視的鎖定畫面待辦事項提醒工具（iPhone）”

    1. 這類型我也來推薦一下，下面三種方式，無限加文字、位置隨意擺、 樣式自己變
      1. 系統自帶的 “照片”app（最推薦，熟悉後可以做很多變化）
      選擇照片→點右上角編輯→右上角 “.…”選單中的 “標註” →開始自己創作
      優點：自訂性高、 可手寫、 系統自動記憶你的編輯，隨時可回來修改
      缺點：字型少、 編輯過程放太大會黑頻，要重新編輯、 操作功能需要稍微熟悉一下
      2. 下載 “文字入れくん” app
      跟 “照片” app類似，只是沒能手繪，操作較簡單，字型與樣式變化較多，也能儲存方便後續編輯
      3. 下載 “毛筆照片” app
      操作簡單，適合一次性的編輯，畫面加入美美的文字，有時操作過程改變文字大小的拉桿, 要點黑白的交界線而不是黑圓點

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