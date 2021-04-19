MyCassette 製作一分鐘的動態懷舊音樂卡帶影片，分享你的音樂！

之前介紹過一個有趣的網站「Send a Mixtape」，可以將網路上的音樂播放清單結合實體的音樂卡帶紙盒，製作成一個真的可以親手送出去的音樂禮物，，

不知道有沒有網友真的用它來當做禮物呢？本篇要介紹的「MyCassette」也是一個以音樂卡帶為主題的線上服務，雖然它不能製成實體卡帶，但是逼真的卡帶捲動畫面，讓人更有真實感！

「MyCassette」是可將音樂結合音樂卡帶動畫製作成一個一分鐘短片的線上工具，你可以自訂卡帶上的圖案，卡帶本身的顏色以及背景的顏色，還能加上專輯名稱與歌手名稱，然後將想要分享的音樂上傳後，網站會自動擷取一分鐘的音樂長度，製作成一個音樂短片。

製作好的短片會以 Email 的方式傳送給使用者，將檔案下載回來後，就可以分享囉！用超級復古的方式分享喜歡的音樂，感覺是不是挺有趣的呢！網站還有提供專業版的付費服務，可以去除水印或是在背景加入圖片、將圖片覆蓋整個卡帶等功能，有興趣的朋友可以參考看看。

操作畫面：

開啟網站後，在右側邊欄中就可以一一的調整卡帶的各項設定，包含上傳封面圖像、編輯專輯＆歌手名稱，有標示「Pro」的就是專業版才能使用的項目。要注意的是，專輯名稱與歌手名稱只能輸入英文，輸入中文的話最後的音樂影片會無法正常顯示。





往下拉還可以設定卡帶的顏色、背景顏色，最後上傳音樂檔案並輸入 Email 後，就可以按下「CREATE CASSETTE」。





接著等待個幾分鐘，再去 Email 收信。





看到來自「mycassette.app」寄來的「Your video is reaky to download」，就可以點開下載影片檔了。如果在收件匣沒看到，記得到圾垃信件裡找找哦！