不是臉大就贏！「Pong AR」用你的臉打乒乓球（iPhone, iPad）

你喜歡打乒乓球嗎？無論是球的撞擊聲還是擊球時的速度感，都可以讓人覺得很爽快呢！「Pong AR」是一款可以在手機裡打乒乓球的遊戲 App，不過可不是用手打，，

而是透過你的臉來控制球拍的位置，想要打贏可不是臉大就行，技巧還是很重要的哦！

開啟遊戲後，程式會自動偵測到你的臉部位置，吐出舌頭就可以啟動遊戲，只要將臉部向左或向右看，就可以移動球拍，雖然不比手持球拍打起來有速度感，不過這樣的玩法還挺新鮮的。

由於需要使用到 True Depth Camera 來進行人臉偵測與追蹤，所以必須使用 iPhone X 以上、第三代 iPad Pro 以上支援 Face ID 功能的裝置才可以玩唷！有興趣的朋友可以一起來玩看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Pong AR 軟體語言：英文 開發人員：An Trinh 官方網站：https://www.atrinh.com/pong/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Pong AR」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，就可以在畫面上看到所偵測到的你的臉，向鏡頭吐個舌頭，就可以開始打乒乓球。將臉向左或右看，就可以控制下方的球拍移動。





成功回擊就可以獲得 1 分。





還可以玩玩各種有趣的表情，不過只要漏接了球，遊戲就會 Game Over 囉！