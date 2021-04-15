透過 Google 的 AR 實驗性網頁服務「Floom」將可輕鬆看見地球的另一端

自從知道地球是圓的之後（咦？），你是否曾好奇過，腳底下踏著的地球另一端是什麼模樣？這輩子也許都沒有機會可以親眼見到，，

但隨著科技發展日新月異，現在我們透過手機就能探索一番唷！

Google 近日推出了一個名為「Floom」的 AR 實驗性網頁服務，可讓使用者透過手機的瀏覽器體驗穿越地球的感覺，不過這個服務僅支援 Android 手機，並且需利用 Google Chrome 瀏覽器開啟網頁才可使用。

使用手機開啟網頁後，將手機鏡頭對著地板並點擊螢幕上方動態的「旋渦」圖示，就能直接在地板上鑽出一個大洞，立即看到地球另一端的樣貌，雖然看到的是空拍的景象有點違反穿透地球的這個概念，不過還是蠻有趣的。

你可以在不同的位置使用這個服務，或是在同一個位置透過更改手機的傾斜角度都可以探索更多不同的地方唷！有興趣的朋友可以來試試看。

使用方法：

第1步 利用 Android 手機的 Google Chrome 瀏覽器開啟「Floom」網頁後，點擊「Let’s go!」，會先需要給予一些必要的權限，包含定位、相機等，跟著畫面上的指示操作即可。





第2步 最後按下「Explore!」就可以準備探索世界囉！首先，將手機鏡頭對著地板緩慢繞圈移動，讓程式可以找到地板的位置。





第3步 接著在地板上就會出現一個黑色的旋渦圖示，在上方會先顯示另一端是土地還是水，點擊旋渦就會鑽出一個大洞，從洞洞就能看到另一端的空拍圖，上方也會顯示地點的名稱。





第4步 點擊大洞可以還原成旋渦，調整手機角度後，再次開啟旋渦，就能看到不同地方的景色唷！