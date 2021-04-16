想知道這是什麼植物嗎？拍張照，打開 Google 相簿即可找到答案！

到郊外踏青時，經常可以看到許多不同的花草樹木，如果好奇他們的名稱，，

Google 將自家的「智慧鏡頭」功能結合到了「Google 相簿」之中，只要在相簿中點開任一張照片，即可看到「智慧鏡頭」的按鈕，點下後就可以立即辨識照片的內容，並列出各種可能的答案。

不過答案是否準確還是得視照片的拍的是不是夠清楚，照片中要辨識的物件越明確、背景越單純，越能獲得正確的答案。另外也有提供縮小辨識範圍的功能，可以更直接讓「智慧鏡頭」知道你需要查詢的是照片中的哪個部份。

使用起來其實還蠻準確的，不只可以用來查植物花卉，任何的東西都可以查，有時還可以獲得有趣的答案哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Google 相簿 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Google LLC 官方網站：https://www.google.com/photos/about/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 因裝置而異 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 打開「Google 相簿」App，點開想要辨識的照片，在下方即可看到「智慧鏡頭」的功能按鈕。





第2步 點擊「智慧鏡頭」就會在辨識後，在底下列出搜尋結果。將搜尋結果往上拉就可以看到更多相關的訊息囉！





第3步 有時候照片太過複雜或是想要辨識的東西太小，找出的結果就可能會不符合需求，這個時候，可以點擊照片右下角的「放大鏡」。





第4步 調整照片上的擷取框，縮小要辨識的範圍後，就可以獲得更精準的搜尋結果囉！雖然還是可能把龍葵的果實看成佛珠或樹葡萄就是了！