超可愛又好玩！「BriＡcky Boy」模擬 8 Bit 掌上彈珠遊戲機（iPhone, Android）

「Bricky Boy」是一款模擬 8 Bit 掌上型遊戲機的街機遊戲，打彈珠的簡易玩法，讓人欲罷不能！遊戲的畫面就從一個遊戲機包裝盒開始，，

從盒子內取出一台遊戲機後，就可以開始享受打遊戲機的樂趣！

玩家只需要透過左右兩側的按鈕，就能控制機台下方的左右推桿，在適當的時機將彈珠彈出去，將關卡畫面中的目標都消除後，就可以過關，越往後面的關卡除了難度會提高外，也會穿插著各種大大小小的魔王關，必須打敗魔王才可以再繼續通關。

遊戲還有設計許多的功能卡片，可在遊戲過程中陸續收集，並可於後續的關卡裡使用，可增添更多不同的玩法！而打遊戲所賺到的金幣還能用來解鎖新的造型機台唷！

遊戲機的畫面相當擬真，不過很可惜就是無法真正體驗到按實體按鈕的手感，在螢幕上按平面的虛擬按鈕，很容易跑位沒按到，一個不小心就可能漏球了，但整體來說還是很有趣，懷念打掌上型遊戲機的朋友可以一起來玩看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Bricky Boy 軟體語言：英文 開發人員：Douglas Montgomery 官方網站：http://www.dyadgames.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次打開遊戲，按下「UNBOX」就可以從盒子中取出一台掌上型遊戲機，點擊「PLAY」就可以從 Level 1 開始挑戰囉！





使用左右下角的「L」與「R」按鈕就可以控制下方的推桿打擊彈珠，打到炸彈可引發連鎖效應哦！





將上方的方塊都打擊消除即可過關，前面幾個關卡下方都會有小黑貓幫忙接彈珠，如果不小心掉落，牠就會幫你打回來，但後面的關卡就得靠自己了。





在畫面右上角的關卡進度可以看到一個像爆炸的圖示，那代表的是魔王關，必須將該關卡的魔王打敗才可進入下一關。魔王的血量都很多，加油努力的攻擊吧！





在左上角則可看到自己目前剩餘的生命值，如果彈珠掉落 3 次就 Game Over 了，不過可透過觀看影片來接命。





在遊戲結束時可用分數來累積下方的進度條，集滿時就可以解鎖一張功能卡片，可在後續的遊戲中使用哦！









當錢存夠的時候，就可以在首頁右側點入「BRICKY SHOP」，解鎖更多新的遊戲機造型。