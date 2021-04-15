[限時免費] 用「Flowing」升級你的睡眠品質，想像沉浸在大自然之中！（iPhone, iPad）

       

每個人每天都需要睡眠，但是卻不是人人都能好入睡，躺下去三秒鐘就能睡著的人，，

絕對無法想像躺了三十分鐘還睡不著有多痛苦，如果你也正處於難入睡的狀態，來試試看用「Flowing」借助大自然的力量吧！

「Flowing」與之前介紹過的「Sunny」、「Windy」都屬同一系列的助眠 App，這款 App 也同樣延續了一貫的高質感，在畫面與音效上都能帶來絕佳的享受，每個環境音效都會搭配一組圖片，隨著手機裝置的移動，還能體驗 3D 視差效果，讓人忍不住想探究場景中的各種細節，但如果是睡前使用的話，答應我還是乖乖把螢幕關上好嗎？

程式中準備 6 個不同的場景環境音，雖然都是以流水聲為主，不過仍會加入不同的場景環境音做出區別，另外還可以手動加入音樂、雨聲、鳥叫等音效，為自己創造一個更合適的環境音組合。除了可用來培養睡覺的氣氛外，也可以用於冥想或是工作念書時提高專注力，睡前使用的話還可以搭配睡眠計時器使用哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Flowing
  • 軟體語言：英文,德文
  • 開發人員：Franz Bruckhoff
  • 官方網站：http://taptanium.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 8.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Flowing」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    操作畫面：

    開啟程式後就可以點擊播放鍵開始享受大自然的洗禮。點擊左下角的圖示可展開音效選單，可切換聆聽不同的流水環境音。



    每一個音效主題都會搭配一張符合主題的高質感圖片。



    點擊右下角的圖示則可以加入其它喜歡的音效，並可各別調整音量比重。音樂的部份還有三首可以選擇哦！



    點擊左上角的圖示可開啟睡眠計時器，預設為 1 個半小時，點擊時間即可調整自己需要的時長。



    點擊右上角的圖示則可開啟語音引導，不過這部份都是英語的哦！

    最後更新：04-15, 2021 上午 10:45

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