全家推出「友善食光地圖」可快速查詢附近店舖的即時食品種類與數量

超商所販售的鮮食商品期限都不長，如果在有效期限之內無法售出，大多就會變成廚餘，，

造成許多食物的浪費，全家便利超商原本就會將當日 24 時到期的鮮食商品，在下午 5 點的時候，開始釋出 7 折的優惠折扣，如果想要購買這類優惠的即時品項，以往都需到店舖內碰運氣，可遇不可求。

現在只要下載全家的 App，就可以打開「友善食光地圖」功能，立即查看鄰近店舖的即時食品種類與數量，讓想購買的消費者可以更容易的找到需要的品項，不用再靠運氣，也可大幅度降低食物的浪費，是相當不錯的服務哦！

目前提供的鮮食種類包含飯糰手卷、飯類主食、麵類主食、湯品小吃、三明治沙拉、水果甜點、麵包以及吐司蛋糕這八種，點入即可看到更詳細的品項名稱及數量，可將常去的店舖加入最愛，查詢時就更加方便快速囉！打開定位功能的話，也可以透過地圖模式查看附近店家友善食光品項的庫存狀況，讓你可以輕鬆的消費愛地球唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：全家便利商店 FamilyMart 軟體語言：繁體中文 開發人員：全家便利商店 相關網站：https://nevent.family.com.tw/cherishfood/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

打開全家 App 後，在首頁就可以看到「友善地圖上線」的訊息，點入即可看到相關的說明，如果不想再看到說明，可以勾選「不要再提醒我」後，按下「確定」。





如果有開啟定位功能，就可以立即看到附近店舖的庫存狀況，點入分類就可以看到更詳細的品項與數量。點擊店舖右側的「❤」即可將其加入最愛。





點擊右下角的「查看地圖」即可切換為地圖模式，點擊店舖地標就可以查看目前友善食光的品項囉！





點擊右上角的「❤ 收藏店舖」就可以快速查看所有已加入最愛的店舖了。（過了下午 5 點，品項變好多啊～看得肚子都餓起來了！）