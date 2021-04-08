把煩惱丟給「Worry Muncher」，它會一步步引導你正向面對！

       

人生中難免都會遇到一些跨不過去的檻，就像一根卡在喉嚨裡的魚刺，拔不起來又吞不下去，，

讓我們煩惱著、擔心著、焦慮著，日日夜夜的困擾著，其實有時候只是需要一個引導，讓我們可以跳脫那樣負面的情緒。若你正煩惱著一些事，不如將它丟到「Worry Muncher」來試試，也許能幫助你更積極的面對它。

「Worry Muncher」是一個為了幫助焦慮症的人所設計的網站，與之前介紹過的「Pixel Thoughts」很類似，都有可以幫助使用者舒緩情緒的作用，只要將自己正在擔心、煩惱的事輸入到網站中，就能跟著網站的引導，逐步的將它從心裡釋放出來。

網站結合文字、動畫與音樂，試著引領使用者走向正面的情緒，透過日夜變換的動畫，讓原本像黑夜一樣低落的心情，可以隨著動畫慢慢的轉為光明，如果不習慣看英文的話，搭配網頁翻譯轉為中文介面來使用，語意也很有感，不會有不通順的感覺哦！

不過與「Pixel Thoughts」相比，我個人會比較喜歡「Pixel Thoughts」的步調，「Worry Muncher」的節奏有點太快了，但「Worry Muncher」的引導方式感覺比較陽光一些，各有優缺，有興趣的朋友可以兩者都嘗試看看哦！

 
  • 網站名稱：Worry Muncher
  • 網站網址：https://www.worrymuncher.com/
    •  

    操作畫面：

    開啟網站後，如果不習慣看英文的朋友，可以先將網頁翻譯成中文介面。



    接著在文字框中輸入自己正在擔心、煩惱或是焦慮的事情，然後按下「提交」。



    你所擔心的事就會被放置在營火之中，上方會開始使用文字引導，也會播放療癒的音樂，記得戴上耳機感受會更深。



    背景的動畫會隨著文字而開始變化，慢慢的黑夜即將過去，而迎來的是美麗的早晨。



    裝著你的煩惱的營火，也會隨著天亮而逐漸熄滅，象徵著你所憂慮的事也慢慢的消失。



    最後看到這個畫面，就代表冥想結束了。也許你的煩惱並沒有因此而結束，但相信一定可以從中獲得一點力量支撐你繼續努力下去，一起加油吧！

    最後更新：04-08, 2021 下午 12:02

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。