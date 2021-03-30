「Happy Things :)」每天做一件小事，提升你的幸福感！（iPhone, iPad）

       

每天忙於工作、忙於生活，是否經常忙到都忘了自己也有感受幸福的能力？其實幸福並不完全來自於物質上的享受，有時候一件不起眼的小事或許就能讓內心感受到滿滿的幸福。

「Happy Things :)」就是一個可以每天提醒你做一件小事來提升幸福感的 App，，

例如抬頭看看，找到一件可以令人微笑的事；聽一首可以喚起快樂回憶的歌；傳個訊息或是打電話給一個人，看看他們好不好……等。僅是一些簡單的小動作，就可以從中累積小小的幸福，每天練習做一點，每天就會感到快樂多一點唷！

在開始之前，程式會先了解哪些是你在意的重點，比方說你希望改善心情多一些、著重於減壓降低焦慮感、建立自尊心或是更想要改善人際關係等，為這些選項設定不同的比重，就可以做為之後建議的方向。

每執行一週後，就固定會透過幾個問答題來判斷你是否有比上一週更加感到幸福。如果現在的你感到不快樂，又不知道該怎麼走出困境的話，不妨就讓「Happy Things :)」陪著你一起渡過吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Happy Things :)
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Talia Soen
  • 官方網站：https://www.happythings.app/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Happy Things」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    第一次使用，先按下「My first Happy Thing」，試著做小卡上的第一件小事吧！完成後，按下「I did it!」。



    接著點擊「Enable notifications」開啟通知後，簡單設定暱稱、性別與生日以便提供更適合的內容。



    程式有提供五個重點項目，可依自己的需求來設定比重。然後再按下「Check in now」測試一下自己的幸福感。



    這些題目都很簡單，依實際感受來回答即可，例如這一週，你感受到的興奮程度有多少、受到多大程度的啟發……等。



    回答完畢後，程式就會進行計算評分，每週固定回答一次就可以了解自己是否有所改變唷！



    正式進入程式後，就可以看到自己今天已完成的小事，如果想要再做更多，可點擊「Do another one」就可以獲得下一件建議小事，下方還會說明為什麼做這件小事可以對自己有幫助。



    切換到「MY THINGS」就可以查看所有的執行紀錄囉！

    最後更新：03-30, 2021 下午 12:14

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