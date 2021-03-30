Zoo Tiles 用磚塊對對碰打造夢想中的動物園（iPhone, Android）

「Zoo Tiles」是一款結合磚塊對對碰與建設動物園的遊戲，玩家來到一個缺乏管理的動物園，擁有龐大的腹地，，

卻只養了一隻熊貓，各項設施破損不堪，急需一位優良的管理者來恢復動物園的榮景，而你當然就是不二人選啦！

透過在對對碰中贏得「金幣」來整修園區，並新增更多吸引人的設施，在將動物園重新開幕後，就能賺取更多的「鈔票」了！而玩對對碰就需要許多的鈔票，兩者可是息息相關呢！

對對碰遊戲基本上只要不胡亂的按，都不太會有卡關的狀況，就算不小心卡住了，遊戲中也有提供四種道具可以使用，透過達成指定任務可以獲得鈔票外，也有機會能拿到免費的道具唷！當然，道具也可以使用鈔票來購買，總之玩起來算是蠻輕鬆有趣的，喜歡玩對對碰遊戲的朋友可以來試試唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Zoo Tiles 軟體語言：英文 開發人員：Noodle Games Limited 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲的畫風十分可愛！點擊「PLAY」即可進入。





一開始會先讓玩家瀏覽整個園區，並做一些劇情的解說。





接著就會引導玩家開始修復園區。









必須修復大門才可以讓動物重新開放，不過修復需要更多的金幣，現在就點擊右下角的按鈕進入對對碰遊戲賺取金幣吧！





每回進入對對碰都需要花費鈔票，但第一次免費！按下「PLAY NOW」進入。





點擊想要配對的磚塊，就會移動到下方的位置，集滿 3 個相同的磚塊即可消除。









依照這樣的做法，將所有的磚塊都清除即可過關。過關後就可以獲得金幣與賺到一些鈔票。









將大門修復後就可以按下「OPEN ZOO」讓遊客們進入，並賺取門票錢，儲存更多重建動物園的經費！









遊戲中有許多的主要任務及每日任務，完成就可以獲得獎勵。





下方的空格只有 7 個，若填滿了還無法消除，就算挑戰失敗，不過隨著遊戲的進行，會陸續的解鎖右側的道具，可在需要的時候使用，可返回上一步、隨機打亂、隨機消除或是清空下方的空格。





如果磚塊消除的速度夠快，就可以累積左下角的動物能量，集滿後可施展一次魔法，不同的動物會有不同的消除魔法，在緊急時刻相當有幫助哦！