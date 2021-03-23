Ring Light Cam 自然補光的自拍相機（iPhone）

       

使用手機的前鏡頭自拍時，如果環境的光線不足，拍起來都會黑黑的，，

看不清楚五官，開啟閃光燈的話，又可能會因為光線太過強烈而不自然，如果不是網美，沒有隨身攜帶補光燈的話，可以考慮使用「Ring Light Cam」。

它是一款提供環形補光燈的自拍相機 App，可以在使用前鏡頭拍照時，將拍照畫面縮小在螢幕中心位置，其餘的部份則會預設顯示白光，可用來補足拍照的光線，因為光源穩定而且柔和，就不會有像閃光燈那樣有過於強烈的狀況。

使用者除了可以調整亮度的強弱之外，也可以依照拍照的需要來調整色調，看是要偏冷光還是暖光多一些，都可以在拍照時手動調整。另外除了預設的白光外，點擊螢幕空白處還可以循環切換為紅、藍、綠三種不同顏色的光唷！喜歡自拍的朋友可以試試。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Ring Light Cam
  • 軟體語言：英文,俄文
  • 開發人員：Vladislav Dugnist
  • 軟體性質：付費軟體 NT$33
  • 系統支援：iOS 11.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「Ring Light Cam」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟「Ring Light Cam」後，可在下方依需求調整亮度與色調。可直接從畫面中間的影像中查看效果。



    點擊螢幕空白處可切換循環切換紅、藍、綠三種顏色光。



    點擊中間影像左下角按鈕可拍照，長按則可錄影。



    以後就可依照自己的喜好來調整補光燈的色調，拍出不同的感覺哦！

    最後更新：03-23, 2021 上午 10:38

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