「Brain Games」10 種腦力激盪小遊戲大集合（iPhone, Android）

       

繁忙的工作與學習，讓你的腦袋打結了嗎？想要玩點手遊放鬆一下，但又怕一玩就收不了心？來，，

這個時候最適合玩像「Brain Games」這樣的小遊戲了，它集合了 10 種有趣的益智遊戲，可以考驗玩家們的邏輯能力、專注力、反應能力，還可以有助於提高記憶力哦！

10 款的遊戲當中，有常見的數獨、水管工、一筆畫、點連接等，除了可以依空閒時間的長短來選擇適合的遊戲類型外，每款遊戲的關卡數量都很多，絕對可以陪你打發許多需要鬆一下的小時光唷！

不過一開始只會開放前 6 款遊戲，另外 4 款則需透過在遊戲中累積的鑽石才能解鎖。大部份的遊戲都有區分難易度，每完成一個小關可以獲得 10 顆鑽石做為獎勵，想要解鎖第 1 個上鎖的遊戲，可是需要 200 顆鑽石的，所以加油吧！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Brain Games : Logic Puzzles
  • 軟體語言：簡體中文,英文……等
  • 開發人員：Wisdomlogix Solutions
  • 官方網站：https://braintrickygames.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲即可看到遊戲列表，不過最下面的 4 款遊戲是上鎖的狀態，先玩前面 6 款累積鑽石數量吧！



    開發者大概是想遊戲太多怕大家會忘了怎麼玩，所以在每次進入遊戲前都會有遊戲教學，可以點擊「下一個」快速的看完。



    成功的挑戰關卡後，就可以獲得鑽石獎勵。



    有分難易度的遊戲類型，無論難易度每一關一樣都是 10 顆鑽石獎勵。



    雖然都是小遊戲，不過都是很耐玩的那種，而且完成一關需要花費的時間也不長，很適合用來打發零碎的小時間。



    當鑽石數累積到一定程度後，就可以來解鎖新的遊戲。點開上鎖的遊戲後，可在圖片上看到所需要的鑽石數量，點擊「現在解鎖」就可以玩囉！

    最後更新：03-23, 2021 上午 11:40

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