如何檢查、禁止其他軟體偷用麥克風、攝影鏡頭偷拍？
剛剛發現在使用者未開啟 LINE 視訊通話功能的時候，電腦上的攝影鏡頭竟然會自動開啟、亮燈，檢查權限之後發現 Windows 的相機功能確實被開啟、使用中，，
還好我平常都直接用膠帶把鏡頭給貼起來，不然…
後來初步檢查，發現應該是按到 LINE 設定選單的「來電」那一個頁面之後，攝影鏡頭就會自動啟用（且不會自動關閉）。不管你有沒有在使用視訊對話功能，鏡頭的燈都會一直亮著，除非把 LINE 軟體整個停用才會暗掉。
雖然不知道 LINE 這個到底是單純的 BUG 還是人為的資安漏洞，不過看起來還真的蠻嚇人的！！
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如果你有這方面的疑慮，可以直接拿個膠帶把攝影鏡頭貼住，要用時再撕開就好。如果不想貼膠帶，也可以在 Windows 10 的設定頁面中關閉相機、麥克風… 等權限，要用時再開（不過物理封鎖會好一點，軟體設定也是會有被入侵的風險）。
檢查哪些軟體正在使用相機、麥克風（並手動禁用）
第1步 點一下桌面左下角的開始按鈕，再按「設定」。
第2步 開啟「設定」頁面後，再點「隱私權」。
第3步 在「隱私權」頁面中找到「相機」，我們可以在這裡開啟或關閉相機（攝影鏡頭）的使用權限，並查詢哪些軟體有此權限並針對特定應用程式開啟或禁用。
第4步 捲動頁面到最下面就可以看到 LINE 軟體正在使用你的攝影鏡頭，此時可以再按一次「開啟」按鈕，把它關閉，關閉後攝影機的燈就熄了。
第5步 其他麥克風或聯絡人、行事曆或用戶資訊… 等功能也都可以在這邊設定使用權限。，
訪客留言：
3 Replies to “如何檢查、禁止其他軟體偷用麥克風、攝影鏡頭偷拍？”
鏡頭燈突然亮了，去隱私權看確實只有LINE顯示使用中，並非和人通話中，而且我很確定沒有如文中的開到設定，只能先關掉LINE，並且把鏡頭對著天花板了
死台豬，尼瑪LINE何時變了中國公司？可以「隨便」「竊取使用者個資』！！？？這垃圾留給你們台狗用吧！
文章中有誰說Line是中國公司了?? 不就是在扶桑國當打工仔的牆國人，手腳不乾淨就愛搞這點破事兒~~~都上世界新聞了~~忘了牆國人基本住圍牆內，看不見牆外面的~~~汝等一干井底蛙，就等著習包子當上習惠帝、五毛加小粉紅奴性復發三呼萬歲，登基大典筵宴收割點人民韭菜，鍋熱放點民脂民膏，炒香非洲豬瘟肉餡，整幾個人血饅頭 & 假牛油叉燒包，配點三聚氰胺奶粉，蘇丹紅鴨蛋炒注水肉、毛髮醬油水滷殭屍雞爪、地溝油炒藥水豆芽，再來個工業用甲醇製造的跪州茅台，中國第九大菜系的五十六族造假大全宴席就齊了，全端給所謂天朝上國裡四處流竄的三和大神門，吃完路邊臥躺等著登仙~~~不怕武漢肺炎，無懼瘋狗戰狼，人人都能腳踢北海幼兒園，個個皆可拳打南山養老院~~~這幅景象果然是狗日的【厲害了，我的鍋~~~】