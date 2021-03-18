牆壁換漆的好幫手！「Wall Color AI」拍張照就能快速嘗試各種顏色！（iPhone, iPad）

家裡牆壁顏色看久了有點膩了嗎？但好想換的顏色又怕最後想像與現實差距太大，油漆又不像衣服，不喜歡換掉就好，，

每漆一回都是龐大的工程，這時可就是「Wall Color AI」派上用場的時刻了！

「Wall Color AI」是一款可以透過人工智慧幫牆壁換顏色的工具，只需幫想要更換顏色的牆壁空間拍張照，AI 就可以自動辨識出牆面的範圍，內建有近 80 種的顏色可以套用，雖然無法讓使用者使用實際想要漆的顏色，但基本上內建的顏色選項還蠻多元的，應該都可以找到相近的顏色來嘗試看看。

套用顏色時並不是單純填入色塊而已，程式還會保留照片場景中的陰影，看起來就像真的幫牆壁漆上了顏色一樣，只是牆面上若有吊掛裝飾物，又與牆色太過相近時，辦識上是有可能會有些誤差，但基本上不會有太大的影響，大家可以試試看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Wall Color AI 軟體語言：英文 開發人員：Popak Roshan 官方網站：https://www.maadotaa.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.1 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Wall Color AI」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊左下角的「相機」可選擇拍照或是從相簿中選取照片。





第2步 匯入照片後，程式就會自動辨識，接著就可以使用下方的顏色來嘗試更換牆面的顏色了。在下方的範例圖片中可以看到，與牆壁顏色過於相近的窗框與一部份的天花板也被認為是牆壁的一部份，不過還好，影響並不會太大。









第3步 點擊下方的分享按鈕就可以選擇「Save Image」將照片保存下來做參考囉！