Mazeskalation 不單純的迷宮遊戲，你能在限時內找出最佳路徑嗎？（Android）

迷宮遊戲人人都有玩過，但「Mazeskalation」這款迷宮遊戲可不單純只要求玩家走到終點而已！

在這款遊戲中共設計了 20 個關卡層級，不過每個層級都有許多的小關，，

必須在這些小關卡中累積獲得一定的分數後才可解鎖下一個層級。而至於要如何在小關卡中快速的累積分數呢？這就是開發者要給玩家們的考驗了。

每個關卡都有不同的秒數限制，必須在限時內讓「●」走到「◆」的位置才可過關，但若想要獲得高分則需找出其中的「最佳路徑」，也就是最快可以到達終點的路線，越快找到越短的路線過關，就可以獲得越高的分數。

在過關時若使用的不是最佳路徑，在畫面上就可以同時看到自己走的路線與最佳路徑，遊戲時就像在與程式鬥智一般，很能激起挑戰慾唷！如果覺得一般的迷宮越玩越無趣，「Mazeskalation」絕對可以為你創造新鮮感！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Mazeskalation 軟體語言：英文 開發人員：Programmer and lots of caffeine 官方網站：https://smieszne.net/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.3 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Mazeskalation」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊「PLAY」會先進行基本的遊戲教學。





在畫面下方的範圍滑動就可以控制「●」的移動，試著將其移動到「◆」的位置。





而遊戲中最主要的任務就是從各種路線中，找到最短的那一條。在成功走到「◆」的位置時，就會同時顯示你所走的路線以及實際上最短的路徑。





完成教學後，就可以準備開始挑戰正式的關卡。在關卡上方都會有時間限制，必須在時間內完成才算過關哦！找到最佳路徑則可獲得更高的分數。





若無法成功找到最佳路徑則會視狀況給分。關卡迷宮基本上都是隨機產生的，無法重覆遊玩同一個迷宮，每次遊戲都是新的挑戰。目標是累積獲得一定分數後，才可以進入下一個層級唷！