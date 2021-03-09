「Wow 時鐘」結合翻頁/指針時鐘、碼錶、計時器的多功能桌上鐘 App（Android）

你也覺得翻頁時鐘看起來就是特別有質感嗎？那麼千萬不可錯過「Wow 時鐘」這款桌上鐘 App，可以在需要的時候，立刻將手機變成翻頁時鐘，陪伴你度過各種時光

免費版本就提供了白與黑兩大基本色系可選擇，若想要有更多的變化，完整版本還有 8 種的彩色主題可選用。

而除了翻頁時鐘外，只要簡單一滑就能切換成指針時鐘，另外還有計時器與碼錶，也同樣都是以翻頁的樣式來呈現，其中計時器的部份還有提供背景白噪音，很適合當做番茄工作鐘來使用哦！

翻頁時鐘的部份可切換為 24 小時制，也可以依需求加入日期、星期，完整版甚至還可加入十二時辰或地支唷！雖然還有一些小功能像是螢幕常亮、強制橫屏等設定需要付費才能使用，不過免費版本已經可以使用大部份的功能囉！喜歡翻頁時鐘的朋友可以嘗試看看

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Wow 時鐘 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：moonfoxer.com 官方網站：https://wowclock.moonfoxer.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Wow 時鐘」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝

使用方法：

初次開啟程式可看到簡單的操作手勢說明，左右滑動可切換錶盤，上滑可進入設定，長按則可切換不同的功能點擊「我明白了」即可關閉說明





先向上滑進入翻頁時鐘的設定功能，這邊就可以依需求加入時、星期或是日期，時辰的部份，完整版還可加入十二時辰或十二地支主題的部份有黑與白可免費使用標示「皇冠」圖示的都是付費功能





將螢幕轉為橫向看起來更棒，左右滑動就可以切換為指針時鐘囉！









在畫面上長按就可以叫出功能選單，可切換使用計時器或碼錶





計時器的部份，可直接在數字上滑動調整需要的時間，也可以點擊右下角的時間選單，從清單中直接選擇需要的時間









在音樂選單中可選擇背景音樂，在計時器啟動後，就會同步播放音樂直到時間結束，不過免費版本只有一首音樂可選





點擊右下角的「▶」即可啟動計時器





碼錶的部份直接點擊最右側的「▶」即可開始計時





在計時的時候，點擊「旗子」即可分圈計時，紀錄的組數會顯示在右下角





停止碼錶後，點擊右下角的組數即可看到相關的秒數紀錄