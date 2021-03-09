「詞記」用一個詞為今天的自己留下生命的軌跡（iPhone, iPad）

寫日記有很多好處，可以透過審視自己的一天，回顧各種情緒，，

讓自己有機會去思考、做出改變等等，但是寫日記對許多人來說並不簡單，有時候情緒太滿，反而不容易轉化為文字，若當天沒發生什麼事也不知道該寫些什麼，三天捕魚兩天曬網之後，就漸漸的忘了記錄。

若真的很想為生活留下一些什麼，寫日記對你來說又難以持續的話，也許可以試著從「詞記」開始。「詞記」是一款很特別的日記 App，只能用一個詞來呈現你的一天，所以必須細細的回想這天的點點滴滴，然後在心中找到一個最適合的詞做為代表。

最少一個字，最多可寫下十個字，比起一般的文字日記，只用單純的一個詞來記錄，或許會容易一些。程式的介面相當簡潔，除了可一天一天回顧紀錄外，也可以切換為日曆模式，一次查看整個月份的「詞記」，感覺還蠻有趣的，另外還有提供 iCloud 備份功能，更換手機紀錄也可以帶著走唷！有興趣的朋友一起來試試吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：詞記 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文 開發人員：Fangzhou Shi 官方網站：http://www.stoneark.org/app/ciji/index-zhtw.html 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「詞記」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

初次打開程式可看到簡單的功能說明，實際上使用起來也真的就這麼簡單。點擊任一處即可關閉說明。接著就可以開始為今天寫下一個詞了。





左右滑動可切換上下一天，可補記之前的詞唷！





向下滑可展開日曆，能一次瀏覽整個月份的詞記。





向上滑可展開更多設定功能，可開啟提醒、備份/恢復。「主題」有黑、白兩色可免費選用，或付費升級獲得更多彩色主題。