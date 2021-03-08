[限時免費]「記得 Remember」可幫你記得重要事項的桌面小工具（iPhone, iPad）

你按過了!

「記得 Remember」是一款很簡單的桌面小工具程式，可以安靜的在桌面幫你記得各種重要的事項，不過也因為它很簡單，，

所以小、中、大三種尺寸的小工具都只能各別記錄一種事項內容，也就是最多只可以同時在桌面顯示三張紙條。

紙條內容的字數沒有明確的限制，不過還是自己考量到小工具的顯示範圍，才能讓所有的文字都完整的呈現出來。每張紙條都有五種底色、六種文字顏色可選用，字體尺寸則有三種大小，如果輸入英文或數字、符號的話，還可以套用六種特殊的字型唷！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：記得 Remember
  • 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文
  • 開發人員：Thye Chean Lim
  • 官方網站：https://virtualgs.wordpress.com/remember-widget/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「記得 Remember」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    使用方法：

    第1步 第一次下載後，必須先開啟程式，之後才可以到桌面去新增小工具。開啟程式後在上方就可以切換想要編輯的小工具尺寸。或者新增小工具後，透過點擊小工具也可以開啟編輯畫面。



    第2步 在編輯畫面上方可調整文字對齊方式、變換背景底色、文字顏色。編輯區右下角的「大小」可點擊循環切換三種字體尺寸，下方一排的「F」則可切換六種不同的字型。完成編輯後會自動保存。



    第3步 接著我們到桌面來，在空白處長按後可進入編輯狀態，點擊左上角的「＋」再找到「記得」小工具，就可以點擊選擇想要新增的小工具尺寸。



    第4步 還沒有編輯過內容的小工具，就會顯示「點按來編輯」，而已輸入過的「中」型小工具就會顯示剛剛寫入的內容。點擊下方的「加入小工具」即可新增到桌面。



    第5步 將記得小工具擺放在常見的位置，就可以時時的提醒自己囉！而點擊還未填寫內容的小工具，就可以開啟編輯器輸入內容囉！

    最後更新：03-08, 2021 下午 5:29

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